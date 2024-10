Julio Iglesias rompe su silencio para cortar de raíz el último rumor sobre su salud

Julio Iglesias no se retira de la música, y lo sabes. Tampoco tiene problemas de salud, y lo sabes. Sin embargo, el cantante español ha tenido que volver a romper su silencio (lo que provoca que periódicamente se ponga en circulación rumores sobre su estado de salud) para desmentir, en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, que se le haya pasado por la cabeza retirarse del mundo del espectáculo: "El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena pero con dignidad", ha escrito el único poseedor del único disco de diamante, que certifica que ha vendido más discos en más idiomas distintos que ningún otro artista.

El intérprete de Soy un truhán, soy un señor o Por el amor de una mujer, precisamente, se ha referido a los continuos rumores que circulan en las redes sociales sobre su estado de salud para cargar duramente contra los responsables de difundir la supuesta noticia sobre su supuesta retirada de la música: "Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro, en estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos, un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más", ha escrito en el mensaje publicado en las stories de su cuenta de Instagram.

Julio Iglesias desmiente en Instagram que vaya a retirarse. IG

Julio Iglesias ha dejado claro que "el día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena pero con dignidad", antes de expresar su indignación sobre el último rumor sobre su estado de saludo: "Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista".

El cantante, de 81 años, concluye en su nota de Instagram que está "feliz" trabajando en la serie sobre su vida que se está desarrollando para Netflix y que contará cómo Julio Iglesias se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático hasta llegar a ser una estrella universal que está entre los cinco mayores vendedores de discos de la historia. "Seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida", ha escrito el artista antes de despedirse con "todo mi cariño".