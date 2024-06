Justin Timberlake, arrestado por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol

El cantante y actor Justin Timberlake ha sido arrestado por, supuestamente, conducir bajo los efectos del alcohol en Long Island (Nueva York), según informa People.

Un portavoz del Departamento de Policía de Sag Harbor ha afirmado a la mencionada publicación que el artista, de 43 años, está bajo custodia policial desde esta mañana.

Su representante por el momento no ha hecho declaraciones y se espera que en las próximas horas se conozcan detalles más fidedignos de lo ocurrido.

Según una fuente de People, habría fue detenido por conducir en estado de ebriedad después de cenar en el Hotel America en Sag Harbor. "Nadie resultó herido", resalta esa misma fuente.

Timberlake, exmiembro de NSYNC, es el cantante de éxitos como Cant' Stop The Feeling!, Selfish o No Angels y actor de películas como Amigos con beneficios. Está casado con la actriz Jessica Biel, con quien tiene dos hijos.