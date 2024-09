Kate Middleton conmueve al Reino Unido con su última carta

Kate Middleton sigue generando contenido mientras avanza en la recuperación de su cáncer y en la vuelta a la normalidad de sus actos. La princesa de Gales ha sorprendido en las últimas fechas por un detalle que ha tenido con una madre y una hija en plena 'vuelta al cole'.

Porque con el comienzo del nuevo curso escolar, Kate recibió una carta dentro de su campaña Shaping Us, en la que la mujer del principe heredero Guillermo se centra en la salud mental infantil.

En dicha comunicación, una mujer llamada Kirsty Kerr explicaba los problemas de su hija de seis años y celiaca, como informa el portal Hello.

De acuerdo con este medio, en la carta, la madre confesaba que su hija se sentía desplazada en el colegio por su enfermedad, que le impide comer lo que sus compañeros y a sentirse más débil que ellos.

Podría ser una de tantas cartas emotivas que reciben figuras como la princesa de Gales. Pero esta resultó especial, porque obtuvo respuesta.

Si bien Kate Middleton no firmó de su puño y letra la carta, sí inspiró su contenido. Como añade Hello, al final del texto se recoge que "la princesa de Gales me pidió que te enviara sus mejores deseos a ti y a tu familia".

Un detalle más que importante para la madre y la pequeña. Según el portal Mujer Hoy, Kirsty Kerr llegó a asegurar que su pequeña estaba muy feliz. "Parece una tontería, pero me dijo: 'Mamá, la princesa Kate sabe que no tomo gluten'. Creo que le ayudó a sentirse un poco más comprendida", apuntó la emocionada madre.