Kate Middleton "está progresando bien" y reaparecerá este sábado en el desfile Trooping the Colour

Después de anunciar en marzo que tenía cáncer y estaba recibiendo quimioterapia preventiva, Kate Middleton ha anunciado este viernes que está "progresando bien" pero que seguirá algunos meses más en tratamiento.

La princesa de Gales ha publicado un comunicado en sus redes sociales, acompañado de una foto en un jardín cercano a su casa de Windsor y tomada esta semana por Matt Porteous, en el que revela que "tiene ganas" de estar este fin de semana en desfile Trooping the Colour, que se celebra cada año para festejar el cumpleaños del monarca. Será la primera aparición pública de la princesa desde diciembre y desde que anunció su enfermedad.

En un texto personal firmado por ella misma, Middleton asegura que "espera asistir a algunos compromisos públicos durante el verano", aunque asegura que "todavía no está fuera de peligro". En el comunicado, la princesa confirma que sigue recibiendo tratamiento y que se prolongará durante los próximos meses.

"En los días en los que me encuentro bien es una alegría participar en la vida escolar, pasar tiempo en las cosas que me dan energía y positividad, así como empezar a trabajar un poco desde casa", cuenta en el texto. La princesa asegura que, "como bien saben las personas que están recibiendo quimioterapia", no todos los días son buenos y, en los malos, "te sientes débil, cansado y tienes que dejar a tu cuerpo descansar".

Middleton asegura que está "aprendiendo cómo ser paciente, especialmente con la incertidumbre, gestionándolo día a día y permitiéndome todo el tiempo que sea necesario para curarme".

En el Trooping the Colour del año pasado con su marido, sus hijos y Carlos III Getty Images

La princesa de Gales también ha querido aprovechar el comunicado para reconocer que está "impresionada" por los mensajes de apoyo que ha recibido en los últimos meses. "Realmente ha marcado la diferencia para mí y para Guillermo mientras atravesamos estos momentos tan duros", ha asegurado.

Además, la princesa ha querido agradecer la "comprensión" y dar las gracias a todas las personas que han compartido con ella sus propias historias con la enfermedad.

Tal y como ha confirmado la BBC, la princesa de Gales hará el recorrido en un carruaje con sus tres hijos, como es habitual en su caso, y después saludará desde el balcón del Palacio de Buckingham junto al resto de la familia como marca la tradición. Según la cadena británica, Carlos III está "encantado" de que Middleton pueda asistir al desfile militar.

El monarca, que también está tratándose de un cáncer y regresó hace un mes a la vida pública, ha tenido que hacer algunos ajustes para poder participar en el desfile y no lo presidirá a caballo, sino en un carruaje junto a la reina Camila.