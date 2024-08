Kate Winslet cuenta que rechazó disimular sus michelines en una escena: "¡En la vida!"

Kate Winslet, de 48 años, ha vuelto a dejar claro que el retoque o los trampantojos no van con ella y ha plantado cara de nuevo a la presión estética que sufren numerosas actrices.

Según ha contado en una entrevista en Harper's Bazaar, durante el rodaje de su última película, Lee —en la que interpreta a la fotógrafa de la II Guerra Mundial Lee Miller—, tenía que interpretar una escena en la que salía en bikini sentada en un banco.

"Una persona del equipo vino entre tomas y me dijo: 'Quizá quieras sentarte más recta'. ¿Para que no se me vean los michelines? ¡En la vida!", ha contado que respondió.

En la entrevista, la ganadora del Oscar asegura que no le importa en absoluto no aparecer perfecta en pantalla: "Me enorgullezco, porque es mi vida en mi rostro". Como afirma, no se le ocurriría "taparlo".

"Me siento más cómoda conmigo misma a medida que pasan los años. Eso me permite dejar que las opiniones de los demás se evaporen", incide.

"Perdemos tanto tiempo despreciándonos a nosotras mismas que no pienso volver a hacerlo nunca más"

En otro momento de la charla, Winslet reflexiona acerca de que no conoce a ninguna mujer de su generación que haya crecido "viendo a su madre mirarse al espejo y decir '¡Estoy guapa!". "Mi madre nunca lo hizo, siempre decía: 'Dios mío, no creo que pueda llevar esto. ¿Parezco una hippie? ¿Me hace un culo enorme? Perdemos tanto tiempo despreciándonos a nosotras mismas que no pienso volver a hacerlo nunca más".

En 2021 la actriz ya fue muy aplaudida por su decisión de prohibir que le retocaran el cuerpo, concretamente la barriga, en una escena de sexo en Mare of Easttown. También rechazó que le eliminaran digitalmente arrugas de alrededor de los ojos en el póster promocional.