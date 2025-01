La dueña del apartamento de 'Sexo en Nueva York' toma medidas drásticas ante la avalancha de fans

Frente al 66 de Perry Street, en el lujoso barrio neoyorquino de West Village, una casa construida en 1866 se ha convertido en un centro de peregrinación para los fans de la serie Sexo en Nueva York, pues ese era el escenario exterior del apartamento de su protagonista, la estilosa Carrie Bradshaw interpretada por Sarah Jessica Parker.

Ante la avalancha de turistas y curiosos que se saltaban la cadena que advertía de que era una propiedad privada y no se podía traspasar, la propietaria de tan famosa escalinata, Barbara Lorber, va a construir una puerta con la que preservar el edificio y la intimidad de sus inquilinos del constante asedio de los fans.

"Esa casa no debería estar cerrada, pero lo que era hermoso a fines del siglo XIX lamentablemente necesita más protección en nuestro siglo, en nuestra época. Había esperado durante décadas que esto pasara, pero en este punto creo que incluso alguien tan testarudo como yo tiene que admitir que esto no desaparecerá en el futuro cercano”, explicó Lorber a The New York Times.

La inspiradora escalinata, así como todo el edificio, está protegida como edifico histórico y cualquier intervención ha de ser aprobada por la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de la Ciudad de Nueva York. A ella se dirigió la propietaria a través de una carta solicitando permiso para construir la puerta, que "se ajustaría al estilo histórico auténtico existente". Finalmente, este martes, la comisión dio el sí a la intervención.