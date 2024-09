La estafa española del falso Brad Pitt llega a oídos del actor: reacciona con esta frase

Este lunes la Guardia Civil informó de que se había detenido a cinco personas y que se investigaba a otras diez vinculadas a la estafa del falso Brad Pitt. En concreto, habían logrado timar 325.000 euros a dos mujeres, una en Granada y otra en Vizcaya, a las que hicieron creer que estaban iniciando una relación romántica con el actor de Leyendas de pasión.

Los delincuentes habían contactado con ellas supuestamente a través de un club de fans online del actor de Hollywood, tras haber estudiado psicológicamente sus perfiles. Haciéndose pasar por él, las hicieron creer que podían tener una relación sentimental con el intérprete y las convencieron para que invirtieran en varios proyectos.

En los últimos días, la noticia ha saltado a la prensa internacional y medios como Variety o The Guardian se han hecho eco de este fraude. La revista People ha conseguido incluso una reacción del actor, a través de una declaración de su representante.

"Es horrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades, y este es un recordatorio importante para no responder a comunicaciones online no solicitadas, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales", indicó. Precisamente, recalcó que Brad Pitt no mantiene ningún perfil oficial en ninguna red social.

En junio de 2023, otra mujer, vecina de Granada, presentó una denuncia similar como supuesta víctima de una estafa de al menos 170.000 euros por parte de una persona que se hizo pasar por el actor estadounidense. Este falso Brad Pitt le había llegado a prometer que vendría a España y rodarían una película juntos.