Taylor Swift, al príncipe Guillermo: "¡Feliz cumpleaños M8!"

Es una de las imágenes más comentadas de este sábado. El príncipe Guillermo ha sido visto en el primer concierto que Taylor Swift tiene programado en Londres, en el marco de su gira The Eras Tour. El hijo de Lady Di ha sido pillado bailando al ritmo de Shake it Off en uno de los palcos del Wembley Stadium.

Tras el concierto, tal y como se ha podido saber por el contenido que han compartido desde el palacio de Kensington en redes sociales, el mayor de los hijos de Carlos III y sus hijos Charlotte y George compartieron un rato con la cantante y la pareja de esta, Travis Kelce.

Ahora, ha sido la artista norteamericana la que ha querido compartir también una de las imágenes que se tomó junto a los royals tras su concierto. Y lo ha hecho a modo de felicitación por el 42ª del heredero al trono británico.

"¡Feliz cumpleaños M8! Los espectáculos de Londres tienen un comienzo espléndido", ha escrito la intérprete de 22 en sus perfiles en las distintas redes sociales. En todos los casos, ha acompañado el mensaje con un selfie que se tomaron los cinco.

En el texto, se refiere al príncipe de Gales como "M8". No se trata de un mensaje en clave. Es una abreviatura en lenguaje escrito coloquial de la palabra "mate", que en español significa "colega" o "camarada".