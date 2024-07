La pija y La quinqui: "Mi objetivo es tocarme los huevos lo máximo posible, trabajar menos por el máximo dinero"

Hace un año 'La pija y la quinqui' eran dos desconocidos para muchos, especialmente para aquellos que piensan que TikTok es únicamente una plataforma de baile o que ser 'potaxie' o 'fife' es algo totalmente ajeno. Sin embargo, vieron cómo todas las noticias se llenaban de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su podcast en plena campaña electoral de las elecciones generales del 23-J.

Detrás de esa charla estaban Carlos Peguer y Mariang Maturana, los creadores de este podcast que ya habían saltado a la palestra de muchos por contar con Rosalía y su hermana Pilar Vila entre sus invitados. Definitivamente, algo se estaban perdiendo los medios tradicionales para que los entrevistados más cotizados acudieran a sus micrófonos a una charla de más de una hora.

Sin embargo, las tornas se han invertido después del salto a la fama de esta joven dupla artística. Ahora, la pija (Peguer) y la quinqui (Maturana) han pasado a colaborar con los formatos tradicionales.

Dieron las Campanadas en Playz el pasado mes de diciembre, cuentan con el programa musical la Playz List también en el canal digital de RTVE y ahora pasan a Atresmedia con Si lo dice mi madre, adaptación del exitoso formato internacional Mommy Knows Best y producido por la plataforma Flooxer en colaboración de Thinketers.

Tendrá ocho entregas de unos 25 minutos cada uno y se estrenará el próximo 28 de julio en Atresplayer, para posteriormente pasar a Flooxer. En este programa de citas son las madres las que emparejan a sus hijos. Ellas llevarán las riendas, harán preguntas incómodas, contarán anécdotas embarazosas y hablarán de temas más delicados como sexo, exparejas o expectativas de futuro.

¿Cómo es para vosotros 100% digitales pasar del podcast a la televisión tradicional?

Mariang Maturana: Me llama la atención esa energía que tiene de los tiempos, de la gente, de los silencios, el tener el móvil el silencio... Tiene una cosa que me hace mucha gracia y me lo tomo como un teatrillo.

Carlos Peguer: A mí me gusta, porque se sale un poco de lo que solemos hacer y me gusta porque siento un poco que el peso no recae sobre mí ni sobre ti (Mariang). En el podcast, normalmente al final, recae sobre el invitado que sea una persona divertida, que quiere estar ahí y hablar, pero también tenemos que estar despiertos y vivarachos.

Aquí el casting lo hacen otras personas, las personas que van allí quieren mucho estar en el formato, solo hacemos un poco de conductores y que solo siga el hilo y los tiempos que tiene que haber, pero nuestro papel es más bien de presentar y estar allí. Es bastante diferente, pero para bien. De hecho, ojalá el podcast fuera así a veces.

Mariang: Juglares, somos juglares contemporáneos.

¿Alguna vez habéis vivido una anécdota de que vuestra madre se haya entrometido o haya hecho algún comentario a alguna pareja?

Mariang: Gracias al cielo me he echado novios cuando he estado a 450 km de casa de mi madre. Entonces, las ocasiones en las que han coincidido han sido contadas y todas bajo mi supervisión. No ha habido momentos, aunque mi madre y mis tías, que juegan un papel muy importante en toda esta idiosincrasia que es mi vida, sí que encuentran un momento para meter alguna pullita. Ya no solo sobre mí, sino sobre cualquier cosa.

Carlos: Nunca. Hasta ahora, todos mis novios me han dado tanta vergüenza que nunca se los he tenido que presentar a mi madre, así que no he tenido ese problema. Estoy un poco expectante, pero por ahora no.

¿Qué situación habéis vivido con estas madres en el programa que no esperabais?

Mariang: Pensaba que les iba a costar más entrar en una situación de plató, focos, que se iban a echar un poco para atrás cuando viesen que hay equipos tan numerosos que te están escuchando hablar, que no es una conversación tan de bar como ellas piensan. Pero es que lo han hecho todo muy fácil, se han sentido muy cómodas desde el primer momento, incluso demasiado diría si le preguntas a alguno de sus hijos. A mí me sorprende la forma que tienen de desenvolverse en un terreno que puede parecer desde fuera bastante hostil, como es un plató. Es muy aséptico sobre todo a la hora de preguntarle a una persona y a tu hija qué le gusta a hacer en la cama, como ha pasado en este programa.

Carlos: A mí me ha sorprendido sobre todo eso, que todo el mundo iba como con muchas ganas de estar ahí, que eran personajes televisivos. Aunque nunca hubieran estado ahí, se comportaban como personajes de televisión de toda la vida y parecía que llevasen media vida allí. Es una cosa que me ha parecido loca. Y también en la dinámica del programa, que es esto de que sean las madres las que tienen las citas y los hijos estén al lado escuchando sin poder decir nada, eso era muy divertido de ver porque veías las caras de los hijos cuando estaban en plan ‘tierra trágame’. Ha sido bastante increíble.

¿Cómo reaccionaríais si a una cita de Tinder va muestra madre en vez de vosotros?

Mariang: Dejo y corto total relación con mi madre. Me mudo y ya está.

Carlos: Me pego un tiro, 100%. Jamás querría que mi madre estuviera en una primera cita mía. Quiero mucho a mi madre, pero tiene que saber cuál es su sitio.

¿Cómo habéis vivido este boom del último año tras la visita de Pedro Sánchez? ¿Os ha cambiado mucho la vida?

Mariang: Yo ahora soy autónoma, pero realmente en el día a día seguimos haciendo las mismas cosas con un poco más de presupuesto, no hemos tenido un salto de sentir que nos haya cambiado la vida. Posiblemente dentro de 30 años eche la vista atrás y piense ‘cabrona, sí que te cambió’, pero para bien. 100% no notamos ningún escalón que hayamos superado, estamos en el mismo estrato.

Carlos: Yo sí noto muchas cosas, como llegar ahora fin de mes sin problema, como más fuera, cojo más taxis... Pero fuera de eso, sigo viviendo en la misma zona, sigo teniendo los mismos amigos. Realmente, no hemos cambiado mucho de círculo, que suele pasar mucho que la gente se echa un grupo de amigos influencers o famosos. Nosotros seguimos bastante con los amigos de siempre y las personas de siempre, con más presupuesto y más holgados, pero la gente se piensa que si viene el presidente a tu podcast, te entra un millón en la cuenta.

Obviamente estamos más relajados, pero no somos millonarios y seguimos teniendo bastante curro. Todavía no hemos llegado a ese punto de estar tocándonos los huevos. Me toco los huevos bastante, pero podría hacerlo más. Mi objetivo es tocarme los huevos lo máximo posible, trabajar lo menos posible por el máximo dinero. Cuando llegue ese momento diré 'me ha cambiado la vida'.

"La gente se piensa que si viene el presidente a tu podcast, te entra un millón en la cuenta" Carlos Peguer, de 'La pija y la quinqui'

Todos los medios tradicionales se pelean por entrevistar al presidente del Gobierno y vosotros lo conseguisteis, ¿cómo se gestó?

Mariang: Creo que precisamente por eso, porque no éramos un medio tradicional y al fin y al cabo, la novedad sea buena o sea mala siempre marca una diferencia bastante notable. El hecho de que lo planteásemos siempre como un programa tan desenfadado y como una 'no entrevista', que es lo que decimos siempre, que es un programa conversacional. Es una charla de 1:50 minutos, no es una entrevista. Creo que eso le puede resultar muy interesante no solo al presidente, sino a ciertos perfiles que a lo mejor no van a conceder entrevistas porque les resulta un medio más hostil o más engañoso y aquí sienten no solo más paz, sino un poco de curiosidad.

Carlos: Creo también que no hay presión, porque cuando haces una entrevista en un medio tradicional sabes o te puedes imaginar qué preguntas van a hacer o el tono en el que va a ser. Con nosotros va a ser ‘¿qué te sale en TikTok? ¿qué es lo último que has escuchado en Spotify?’, es una tontería.

Mariang: Es entretenimiento, no es periodismo. Nosotros no hacemos periodismo.

De cara al futuro, ¿qué personajes os gustaría llevar al podcast?

Carlos: La reina Letizia.

Mariang: Javier Bardem y Penélope Cruz.

Carlos: Penélope Cruz me encantaría, sí. Taylor Swift, que está deseando venir, lo sé, Arianna Grande... A nivel español, creo que Penélope Cruz es lo más grande que nos planteamos como que lo tenemos que conseguir en algún momento.

Mariang: También hay una cosa que nos pasa que es que a la gente a la que admiramos nos cuesta mucho imaginárnosla en el podcast, no sabemos si es una realidad que queremos que pase 100% porque al fin y al cabo, la gente que ha venido al programa siempre ha sido gente que conocemos, respetamos, valoramos mucho su trabajo, pero ha habido una cercanía que la admiración te la quita. Al final, si viene Almodóvar yo no estoy segura de que no pueda acabar meándome encima.