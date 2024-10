La Policía recibe 40 nuevas denuncias contra Al Fayed

La Metropolitan Police británica ha informado este viernes de que ha recibido 40 nuevas acusaciones de agresión sexual y violación contra el ex propietario de Harrods, Mohamed Al Fayed, según recoge la BBC.

Estas acusaciones abarcan un período comprendido entre 1979 y 2013. Al Fayed falleció el año pasado a los 94 años.

Estas denuncias han tenido lugar después de la emisión de un documental de la BBC con el testimonio de una veintena exempleadas de los grandes almacenes que lo acusaban de abuso sexual y violación.

El documental Al-Fayed: Predator at Harrods (Al-Fayed: depredador en Harrods) reunió pruebas que indicaban que, durante el tiempo que Fayed fue propietario, Harrods no solo no intervino, sino que ayudó a encubrir las acusaciones de abuso.

Este jueves se conoció que desde la emisión, otras 65 mujeres se habían puesto en contacto con la BBC para sumarse a las acusaciones y contar sus casos.

"La Policía dijo que las 40 nuevas acusaciones se suman a las que conocían antes de la emisión del documental de la BBC", asegura la cadena.