La reacción de Rodolfo Sancho a la condena de su hijo Daniel: "Empecé a sentir que algo no iba bien..."

Más de un mes después de la condena de cadena perpetua contra Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta, todavía no se conocía la reacción de su padre, Rodolfo Sancho, durante el juicio.

Eso ha cambiado este viernes con el estreno de Castigo, el último capítulo de la serie documental El caso Sancho en Max. En este episodio Sancho relata cómo vivió el proceso judicial y qué sintió durante la lectura del fallo.

"Yo estaba pendiente de intentar escuchar lo que la traductora le decía a Daniel. Obviamente no lo puedo escuchar todo porque ella tiene que ir casi susurrando y yo estoy un poco inclinado intentando poner la oreja", comienza relatando el actor durante una de las entrevistas.

Sancho también cuenta cuándo se dio cuenta de que la sentencia no iba a ser favorable para ellos: "Me empezó a oler ya la cosa rara cuando no hablaban de ninguna de las pruebas presentadas por nosotros. Ya empecé a sentir que algo no iba bien. No sé decirte, creo que son quince páginas, pues ponle que en la tercera, cuarta página ya me empezó a sonar raro que básicamente lo que iban diciendo es calcado de lo que decía la policía".

"Casi ese día salió mi padre —Sancho Gracia— en mí. Esa genética que yo he aprendido a saber cuándo usar y cuándo no. Estaba cabreado. Los primeros momentos estaba yo... cabreado. Entonces sale ahí algo que por suerte tengo controlado, pero ese que sale es capaz de cualquier cosa. Eso sale durante un rato, un periodo corto de tiempo... Mi equipo me vio y nunca lo habían visto", confesó Rodolfo Sancho. Ante la pregunta de cómo manifestó ese cabreo, prefiere no contestar.

El intérprete explica que tras el fallo insistió a su hijo en que "esto es la guerra y esto solo es una batalla". Además, cree que la condena de cadena perpetua fue una "sorpresa" y que no "es real" ya que en unos años pueden pedir un traslado. "Quiero seguir creyendo que las posibilidades de que termine no siendo cadena perpetua son bastante grandes", insiste durante la grabación.

Esta entrevista se grabó después del traslado de Daniel Sancho a la nueva prisión de Surat Thani, donde espera que "haya buenas infraestructuras". El intérprete también asegura que no les comunicaron el traslado, que avisaron a la embajada cuando el preso ya estaba de camino.

Sancho cuenta que se va de Tailandia "jodido" y cree que por su hijo "ha dado el máximo". "Yo no voy a parar nunca dentro de mis posibilidades", asegura Sancho sobre la condena. "Yo esto no lo acepto, lo asumo y sigo", asegura. Además, el actor también se ha defendido de las críticas: "Mi actitud a alguna gente parece que le ha enfadado. Es difícil de saber. Si yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo te aseguro 100% que habría gente diciendo 'qué mierda de padre que no ayuda a su hijo'. 100%".

La actitud de Rodolfo Sancho durante el juicio

Durante el episodio, titulado Castigo, Sancho también reflexiona sobre su experiencia durante todo el proceso judicial, que comenzó el pasado abril. "Tú ves los testigos de la acusación y las supuestas pruebas y es que no había nada. Y eso lo vimos desde el primer día", revela en un momento del capítulo.

Sobre la decisión de que Daniel Sancho se defendiera a sí mismo, el intérprete asegura que al aceptar un abogado de oficio la justicia no podía prohibírselo. Rodolfo Sancho asegura que tenía dudas en un principio pero que "quién se va a defender mejor que él que sabe todo lo que ha pasado".

En los primeros días de juicio, fui muy comentada la actitud de Sancho y el actor reconoce que tuvo que pedirle que se relajara en un primer momento, pero que después fue todo bien. "Era digno de verlo. Cómo se levantaba, preguntaba y les apretaba a los policías", confiesa Sancho.

"Basó su alegato en que la acusación de la policía y de la Fiscalía no se había podido demostrar", explicó el actor sobre el alegato final de su hijo, en el que según él Daniel Sancho expresó que lamentaba la muerte de Edwin y que sus padres no hubieran podido entregarlo de manera digna.

Sobre si Sancho mostró arrepentimiento, el actor opinó que "hay una línea muy fina entre no sentirse culpable porque he sido agredido por una persona pero sí mostrar arrepentimiento con lo que ha pasado después". Según Rodolfo Sancho, su hijo lo hizo de corazón. "La gente esperaba que lo dijera el primer día, pero el primer día no habla él", insiste Sancho. Para Juango Ospina, abogado de los Arrieta, que también aparece en el capítulo, estas palabras no son un perdón sincero sino una estrategia procesal.