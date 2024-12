La respuesta antológica de Aitana a quienes se preguntan si se ha retocado la cara

La cantante Aitana Ocaña se ha salido de su tono habitual para contestar a través de redes sociales a una supuesta noticia que estaba circulando sobre ella.

Desde un programa de televisión afirmaron que la artista, de 25 años, había sido pillada saliendo de una clínica estética y se preguntaban qué retoques se habría hecho.

"Ese lugar es donde me voy a depilar las cejas, pero buen intento", ha escrito la cantante de Las Babys. Su respuesta no ha quedado ahí, porque ha agregado: "Contesto porque ya estáis muyyyy pesados con el tema. Que no me he hecho nada (ni me he pinchado nada) en la caraaa, dios santoooooooo".

Su mensaje en X (Twitter) no ha parado de recibir likes y de ser compartido. "Dilo, reina", "Callando bocas una vez más" o "No pares de ser tan perfecta" son algunos de los comentarios más repetidos a su publicación.

En noviembre de 2023, en una visita a La Resistencia de David Broncano, ya negó haberse hecho ningún retoque, tras unas comentadas imágenes de ella. Lo achacó a que se le veían las cejas, algo que no suele ocurrir por su flequillo.