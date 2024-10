La tensa reacción de Tom Holland ante los fans de Zendaya que ha generado debate

Tom Holland y Zendaya son una de las parejas más queridas de Hollywood. La complicidad entre ambos y la forma en la que llevan juntos desde 2021 ha cautivado a numerosos fans que ven a la pareja formada por Spiderman y Mary Jane hecha realidad.

El pasado viernes ambos acudieron a la presentación en Nueva York de una cerveza sin alcohol llamada BERO, lanzada por el propio Holland. Sin embargo, a su entrada tuvieron un encontronazo con los paparazzi y los fans.

Aunque ambos iban de la mano al salir del coche, en un momento determinado la actriz de Euphoria quedó atrapada entre flashes de paparazzi y seguidores mientras que Holland continuó hacia delante.

Cuando el actor se dio cuenta de que su pareja se había quedado atrás, dio la vuelta diciendo "no, no, no", pidiendo paso y apartando a todo el mundo en su camino hasta tomar la mano de Zendaya e introducirla con él en el edificio.

El momento ha generado cierto debate en redes sociales, ya que algunos lo han calificado como "caballeroso" o ejemplar a la hora de preocuparse por su pareja, mientras que otros han criticado el comportamiento agresivo de Holland.