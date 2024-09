La última entrevista de Julián Muñoz junto a Mayte Zaldívar: "Nunca la he dejado de querer"

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha fallecido este martes a los 76 años debido a un empeoramiento de su salud por el cáncer de pulmón que sufría, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la familia.

Muñoz había ingresado el pasado 15 de septiembre de urgencia, justo dos días después de que se emitiese en ¡De Viernes! (Telecinco) su última entrevista, pregrabada junto a su mujer Mayte Zaldívar. "No sé el tiempo que me queda pero no voy a conceder ninguna entrevista más, esta la última", dijo el que fuera epicentro del caso Malaya en Marbella.

En su entrevista, Muñoz aseguró que le daba "miedo morir" y se sinceró sobre el cáncer de pulmón "galopante" que sufría y que le fue detectado tras una caída.

"Yo sabía que tenía un tumor porque soy fumador desde hace 60 años. El tumor se detectó porque me caí, volví a caerme y me rompí la vértebra lumbar 4. A partir de ahí, me hicieron radiografías y varias pruebas, y se detectó un tumor pulmonar. Se detectó en enero con fecha de caducidad, pero no sabemos cuál", reconoció ante las cámaras el exalcalde.

"Desde el mes de enero, con dos vértebras rotas, me han puesto morfina y ha sido terrible. Lo pasé muy mal con la quimio y ahora tomo 20 pastillas diarias. He tenido dos o tres infartos, un ictus, y el azúcar me ha dejado sin vista en un ojo… Estoy jodido, pero en esencia, soy feliz", señaló Muñoz.

Además, también dejó claro el apoyo que ha sido Mayte Zaldívar, con quien se volvió a casar el pasado mes de enero. Tras sus idas y venidas, incluido su romance con Isabel Pantoja, Muñoz aprovechó esta última aparición televisiva para pedirle disculpas.

"Nunca la he dejado de querer. Yo he sido un mal padre, he tenido momentos en los que no he querido saber nada de mis hijas, y Mayte siempre ha estado al pie del cañón", recalcó asegurando que la había "querido siempre". "Te he querido mucho. Perdí la olla, pero te sigo queriendo", enfatizó.

En este momento tan complicado, Muñoz aseguró sentirse seguro "bajo el abrigo de Mayte". "En una situación tan límite como esta mía cuando te sientes querido te importa el mundo un carajo, el día que me caí estaba toda mi familia en bloque en el hospital, como una piña, podían haberme dejado allí solo después de la vida que les he dado, como si fuera un perro, pero no, se quedaron día tras día a los pies de mi cama", señaló.

"Os aseguro que ese es el mejor fin de la vida que me podía imaginar. ¿Qué tengo miedo a morirme? Claro que sí, me da miedo lo que hay después de esto, porque lo mismo es un camino de rosas pero lo mismo no hay nada", reflexionó el exalcalde marbellí.

Por su parte, Zaldívar también resumió cómo se estaba sintiendo Muñoz estos últimos meses: "Él sabe que se va a morir. Lo tiene muy claro, lo habla y dice lo que siente y quiere. De momento no quiere morirse porque dice que es una de las mejores etapas que ha pasado en los últimos años".