La única forma de que Daniel Sancho no pase el resto de su vida en una cárcel de Tailandia

Cadena perpetua, esa ha sido la condena que ha recibido este jueves Daniel Sancho por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Además, el hijo del actor Rodolfo Sancho ha sido declarado culpable de este y de los otros dos cargos que recaían sobre él, que eran destrucción de documentación ajena, y dañar y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima.

Como parte de su condena, Sancho tendrá que indemnizar a la familia Arrieta con 106.000 euros, aunque esta cifra dista mucho de los 800.000 euros que pedía la familia del cirujano colombiano.

Una vez leída la sentencia, se abre un mes en caso de que quieran recurrir la misma. Aunque para este proceso no se tiene que personar ni el acusado ni los testigos ante el juez y se realiza por escrito. Estos recursos se pueden hacer en dos ocasiones, ante el Tribunal de Apelaciones y, después, ante el Supremo. Es un proceso que dura alrededor de un año.

Una vez que haya una sentencia en firme y teniendo en cuenta que se mantenga la cadena perpetua, la principal incógnita es si Sancho podrá evitar cumplirla en una cárcel de Tailandia y ser trasladado a España.

Aunque entre España y Tailandia no hay acuerdo de extradición, sí que hay un convenio sobre cooperación sobre la ejecución de sentencias aprobado en 1983 gracias al cual los presos españoles en las cárceles del Estado asiático "pueden solicitar el traslado para cumplir la pena en una cárcel española".

En cualquier caso, para iniciar este proceso debe de haber cumplido un tercio de su condena en Tailandia, algo que es difícil de estimar dado que ha sido condenado a cadena perpetua, y haber pedido perdón.

Una vez se den estos requisitos las autoridades asiáticas remitirán la documentación del caso al Ministerio de Justicia y este al Consejo de Ministros que decide si el reo debe ser trasladado o no.

Una vez se apruebe el traslado, Justicia deberá poner en conocimiento del regreso a la Interpol, la Audiencia Nacional, las instituciones tailandesas y a Instituciones Penitenciarias.

Sin embargo, no es seguro que Sancho pueda acogerse a este convenio para regresar y cumplir su condena en España. Según informa Legálitas en una nota de prensa, para que esto se dé "las penas tienen que ser homologables" y estar recogidas en el sistema jurídico español, algo que no sucede con la cadena perpetua.

Sobre si esta es equiparable a la prisión permanente revisable, Legálitas asegura que no ya que la "cadena perpetua no es revisable y, además, no son penas homogéneas".