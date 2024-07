Las imágenes de Hiba Abouk y Álvaro Escassi juntos por Madrid

Hace alrededor de un mes comenzaron los rumores. La prensa rosa se hizo eco de la "complicidad" que habían mostrado la actriz Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi en la primera comunión de la nieta de José Luis López, El Turronero.

Días después del revuelo, el propio Escassi señalaba que la actriz es "amiga" suya y fuentes del entorno de ella afirmaban que no había "nada más" entre ellos.

Este miércoles, casi un mes después del revuelo, la revista Semana ha publicado unas imágenes de ambos por Madrid. La publicación recoge que se citaron en un restaurante de la capital y en las imágenes —como la que han escogido para la portada de su número impreso de esta semana— se les puede ver a ambos saliendo de un establecimiento.

Ella, con gafas y su melena rosa, luce un top blanco conjuntado con una falda en dicha imagen. En la misma, aparece acompañada de Escassi, que ha quedado retratado con un polo de color oscuro que ha combinado con un pantalón gris.

Cuando comenzaron a surgir los primeros rumores acerca de una posible relación sentimental entre la actriz y el jinete, los dos rechazaron públicamente esa posibilidad. Más allá de las declaraciones que difundió El País de fuente próximas a Abouk, ella aseveró que no se estaban "conociendo de nada" y tampoco dándose "oportunidad de ningún tipo".

Él, por su parte aclaró que la actriz es "amiga" suya. "Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie. Me cae muy bien, pero no tengo absolutamente nada con ella, solo aclarar eso", añadió.