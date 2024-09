Las palabras de Eduard Fernández sobre el machismo en 'La Revuelta': dice mucho con muy poco

El actor Eduard Fernández presentó este martes en La Revuelta (RTVE) su última película, El 47. "El público está aplaudiendo en las salas al terminar la película, es bonito que la gente se emocione", aseguró al presentador, David Broncano.

Un momento de la charla entre ambos está teniendo especial repercusión en redes sociales por lo que el ganador de tres premios Goya dijo sobre el machismo, a raíz de la nueva pregunta que hace Broncano a sus invitados, si son más machistas o más racistas.

El intérprete, de 60 años, aseguró que España es un país "muy machista": "Estamos educados en el machismo". "Oí una vez que le preguntaban a alguien famoso si era machista y dijo 'No, no, yo no soy machista. Cero. Nunca. Nada'. Ese es el problema, la gente que no sabe que lo es. Hay que saberlo y empezar, a mí me enseña mucho mi hija", señaló en referencia a la también actriz Greta Fernández.

Es a ella a quien le consulta sobre ciertas situaciones y quien le hace ver si hay machismo o no en ellas, algo que alabó Broncano. "Le hago caso a mi hija y aprendo, es verdad, hay muchas cosas muy machistas", reconoció el actor.