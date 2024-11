Le llamaban Bodhi: muere el perro que conquistó los armarios masculinos desde Instagram

Bodhi, el shiba inu que revolucionó las redes sociales con su impecable estilo, ha muerto a los 15 años después de crear una marca única en el mundo de la moda. Conocido por su nombre de usuario en las redes sociales, Menswear Dog, este singular perro supo ganarse un hueco como influencer del buen vestir gracias a sus looks y a su porte inigualable.

Su dueña, Yena Kim, anunció la triste noticia el pasado lunes a través de la cuenta del can en Instagram, donde compartió un emocionante texto de despedida con la noticia y una última fotografía de Bodhi, posando, luciendo un elegante suéter de cuello alto a rayas.

Todo comenzó en 2013, cuando Kim y su entonces marido, David Fung, decidieron vestir a Bodhi con ropa de la marca Ralph Lauren. "Pensé que estaría incómodo, pero se quedó sentado, como si estuviera encantado", dice Kim. Aquella foto acabó después en una red social que ahora ha caído en el olvido, Tumblr.

En cuestión de días, el shiba inu se había convertido en una auténtica estrella de Internet. Desde entonces, Bodhi nunca dejó de posar: abrigos de tweed, chalecos de cachemira y corbatas de punto, siempre con una presencia que combinaba carisma y distinción.

El perro mejor vestido de Instagram

Durante más de una década, Bodhi colaboró con grandes firmas como Coach, Nike y Salvatore Ferragamo. Incluso lanzó su propio libro, Menswear Dog Presents the New Classics: Fresh Looks for the Modern Man, donde ejercía de modelo con atuendos clásicos que enamoraron a sus seguidores. “Bodhi siempre iba perfecto, con el look justo para cada ocasión”, comenta el copresentador del pódcast Throwing Fits, Lawrence Schlossman, al New York Times. Su estilo, incluso, fue motivo de inspiración para muchos aficionados a la moda, que imitaban sus combinaciones y poses.

Fuera de los focos, Bodhi era un perro con mucha personalidad. Le encantaba pasear por la playa en invierno, robarle los filetes en el plato a los invitados y disfrutar de las patatas al vapor. En 2020, Luc, un perro de Chindo blanco, se unió a su familia y se convirtieron en compañeros inseperables. En los últimos años, Bodhi sufrió problemas de salud, entre ellos una enfermedad renal y complicaciones en la columna. Al final, falleció en Brooklyn, rodeado de amor y en los brazos de Kim: "Bodhi no solo era un icono, unía personas", dijo.