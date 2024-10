Letizia resuelve si será el último Pueblo Ejemplar que visiten 

Este sábado la familia real sigue con su tradición y visita el Pueblo Ejemplar que ha decidido distinguir este año la Fundación Princesa de Asturias. Como lleva pasando desde hace un tiempo, la protagonista estos días está siendo la princesa Leonor, que cada vez va teniendo más responsabilidades y siendo más independiente.

La prensa no ha dudado en preguntar por ello a los monarcas en esta mañana de sábado. Desde la televisión asturiana, han mantenido una escueta conversación con Letizia. Lo primero que le han planteado ha sido cómo va la mañana. A la reina le ha bastado una palabra para definirla: "Preciosa".

A continuación, el periodista le ha preguntado si no sería la última. "No", ha respondido contundente la madre de Leonor y Sofía. "Ya me lo ha preguntado tu compañera", ha añadido, entre risas y negando con la cabeza. Entonces, tanto ella como Felipe le han dado las gracias y han continuado el recorrido.

Estas declaraciones llegan la mañana después de la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias. El protagonismo de Leonor es cada vez mayor y ya en la jornada del viernes la princesa dio un paso al frente y convocó por primera vez la edición del próximo 2025.

Y esa no fue la única novedad. Felipe VI también aprovechó la ceremonia de esta edición para apuntar que su hija será, además, la encargada de leer la biografía de los premiados el año que viene.