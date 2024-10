Liam Payne había consumido cocaína rosa y otras sustancias, según el informe toxicológico preliminar

El cantante británico Liam Payne, ex integrante de la banda 'One Direction'.

El cantante británico Liam Payne, ex integrante de la banda One Direction, tenía múltiples sustancias en su cuerpo cuando murió el pasado 16 de octubre después de precipitarse desde el tercer piso del hotel de la capital de Argentina, Buenos Aires, en el que se alojaba.

Según los resultados iniciales del informe toxicológico realizado al cantante, que ha publicado este lunes el medio TMZ, en el cuerpo del cantante se ha encontrado una combinación de drogas conocida como cocaína rosa. Esta droga de moda mezcla varias sustancias más baratas que la cocaína, como ketamina, MDMA (éxtasis) o speed.

Los resultados de toxicología de Payne, quien falleció a los 31 años, muestran que también tenía cocaína y crack en su cuerpo, según recoge TMZ de fuentes policiales en Buenos Aires. Además, el medio Abc News añade al cóctel de sustancias encontradas en su organismo benzodiacepinas. En la habitación del cantante se encontró una pipa de aluminio improvisada para consumir drogas, el medio estadounidense.

El pasado jueves ya se hizo público el informe preliminar de la autopsia, que señalaba que falleció de un "politraumatismo" y sufrió una "hemorragia interna y externa", según fuentes de la Policía local. Así, la autopsia, realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, confirmó que el músico falleció por la caída.

Según agregó entonces un comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, los forenses determinaron que las 25 lesiones descriptas en la autopsia de Payne son compatibles con aquellas producidas por caída de altura.

También señalaron que las lesiones craneoencefálicas de Payne tuvieron la "idoneidad suficiente como para producir la muerte", mientras que las hemorragias internas y externas -en cráneo, tórax, abdomen y miembros- contribuyeron con su fallecimiento.

Los forenses concluyeron que en las manos "no se constataron lesiones del tipo defensivas", que todas las lesiones que presentaba el cuerpo eran vitales y de producción contemporánea entre sí y que no observaron "lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas".

Payne formó parte de One Direction en 2010, junto a Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles, después de que se presentaran en forma individual en el programa de talentos The X Factor. Después de convertirse en uno de los grupos pop más importantes del mundo con cinco álbumes y cuatro giras mundiales, One Direction hizo una pausa indefinida en 2016.