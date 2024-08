Los mensajes de Alice Campello al desatarse los rumores de crisis con Álvaro Morata

Desde este domingo, un rumor ha sacudido X (Twitter), red donde algunos usuarios se han lanzado a la caza de pistas sobre una posible crisis o ruptura en el matrimonio compuesto por el futbolista Álvaro Morata y la influencer Alice Campello.

Todo a raíz de que ella cambiara su nombre público en Instagram, que antes era Alice Campello Morata, y del que ha eliminado el 'Morata'.

Que supuestamente ella dejara de tener fijada una foto familiar alentó los comentarios, que se desataron hasta el punto de que Campello ha hecho tres publicaciones al respecto.

"Estoy asombrada de la cantidad de mentiras que se están diciendo", asegura la italiana en una respuesta a un usuario. "Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado al respeto y yo tampoco", recalca. "No os creáis NADA de lo que dicen terceros que no tienen ni idea", insiste.

En otro de los textos califica de "películas que se monta la gente en la cabeza" lo ocurrido por haber "quitado unas fotos".

En su tercer mensaje, recalca el respeto que se tienen. "Me da tanta rabia que se especule con esto, más teniendo cuatro hijos y sabiendo todo lo que Álvaro ha hecho por mí... por eso no puedo permitir que nadie piense que se haya portado mal conmigo y que sea esta la causa de haber quitado unas fotos...", remata.

ACTUALIZACIÓN: En la mañana de este lunes, el futbolista ha publicado un Story en Instagram en el que anuncia que han tomado la decisión de separarse.