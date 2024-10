Lucía Villalón se sincera sobre los problemas de salud del bebé que espera

La periodista Lucía Villalón, que está embarazada de su segundo hijo, se ha sincerado con sus seguidores de Instagram acerca de su desaparición en redes sociales debido al estado de salud del bebé.

Al niño que espera le diagnosticaron "riñón multiquístico y un ureterocele" y de ahí que decidiera aparcar temporalmente las redes. "Os cuento un poco lo que han sido las últimas semanas y lo que nos viene! A mí me está costando muchísimo de cabeza… a veces siento que no aguanto más… pero sí… Sí QUE PODEMOS CON ESTO Y CON MÁS!", ha escrito junto al vídeo en el que ha reaparecido y con el que explica lo que están viviendo.

"No he estado bien", admite la periodista, aunque resalta que "no ha pasado nada malo dentro de lo que ya veníamos sufriendo".

Como explicó, saben que el riñón derecho del niño "no va a funcionar para nada" y "el uréter que está provocando el problema del ureteroceler no saben de qué riñón es. Si es del riñón malo pues fenomenal, pero si es del bueno puede crear problemas". Además, ella misma además de tener mucho cansancio físico, está lidiando con la parte emocional.

Como resaltó, con su primer hijo, Diego, su pareja Gonzalo Melero, y ella ya aprendieron "lo que es luchar en esta vida", puesto que el niño nació con gastrosquisis y necesitó cirugía.