Mar Lucas asegura que su expareja la amenaza con publicar vídeos íntimos: "Callar no sirve de nada"

"Estoy harta de ser la que calla, de ser la juzgada al detalle, de ser la que tiene que hacerlo todo perfecto mientras otros siguen con su vida normal, haciendo daño sin consecuencias. Esta es la realidad de lo que ha pasado y sigue pasando", ha escrito la cantante e influencer Mar Lucas en una de sus últimas publicaciones de Instagram, red social en la que tiene 2,6 millones de seguidores.

Con estas palabras acompaña un vídeo en el que cuenta a cámara que hace unos días publicó una canción, Rota, "hablando del maltrato" que sufrió "hace cuatro años" por parte de su expareja. No menciona su nombre, pero en esa época mantuvo una relación con el tiktoker Naim Darrechi y muchos usuarios interpretan que se refiere a él.

"Al día siguiente me llegó un mensaje de él, de forma pasivoagresiva, con vídeos nuestros íntimos. No es la primera vez que me amenaza con eso. Siempre me ha dicho que los quería publicar y yo le he suplicado mil millones de veces que no publicara esos vídeos porque, obviamente, no quiero que salgan a la luz", cuenta. "Me veo y me da asco, me doy asco a mí misma", recalca.

Según Lucas, su expareja es consciente de que haciéndolos públicos afectaría la carrera musical que se ha esforzado por levantar en los últimos cuatro años, aunque intentara "tirarlos" en el momento que salieran.

"Para mí esa canción era mi punto y final a toda esa historia", apostilla. Según su versión, en este tiempo ha seguido recibiendo mensajes y llamadas, incluso aunque bloqueara el número de su ex, puesto que según ella lo seguía haciendo a través de teléfonos nuevos.

"He llegado a la conclusión de que callar no sirve de nada. Aunque la sociedad nos diga que tenemos que callar, en mi experiencia propia os digo que nunca os calléis absolutamente nada", agrega. "Cada vez que te enfrentas al problema duele menos", afirma la cantante, que sostiene que está "harta de vivir con miedo".

Lucas afirma que llegó a consultar a abogados y que el primero "prácticamente se rio" y le dijo que sin "una denuncia de ese momento, un parte médico o psicológico" no servía "absolutamente de nada". Asegura que tiene pruebas como fotos, vídeos y mensajes con amenazas, pero que mientras no sean publicados esos vídeos, no puede tomar medidas legales, según el consejo que recibió.

Por el momento, Darrechi no ha hecho ninguna declaración pública al respecto.