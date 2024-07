Marc Cucurella, desmelenado en el terreno de juego y con baile viral

Sólo los muy aficionados al fútbol conocían la destreza y el potencial del defensa de la selección española que se ha descubierto como una de las piezas esenciales del once de Luis de la Fuente en esta Eurocopa. Hasta la tarde en la que el grupo debutó en el torneo, el sábado 15 de junio, y la melena rizada del jugador —esa que ha prometido teñirse de rojo si ganan la final de Berlín este sábado— que aparecía en cualquier lugar del césped despertó la curiosidad de los aficionados a las andanzas de La Roja en Alemania. Hoy todo el mundo sabe que se trata de Marc Cucurella.

Además de la calidad obvia de su fútbol, su pelo largo rizado ha sido una de las cosas más comentadas del jugador de 25 años de Alella (Barcelona) que comenzó en la cantera del Barça y ahora juega en el Chelsea. Esa melena que ahora es su sello de identidad la ha llevado desde pequeño para que su madre le reconociese en los partidos.

"Él ha llevado el pelo largo toda la vida, desde pequeño. Antes lo tenía más liso y cuando se hizo mayor se le empezó a rizar muchísimo. Es su identidad y a mi me encanta", contó su pareja Claudia en el programa Espejo Público.

Hace más de seis años que el defensa de la selección comparte su vida con Claudia Rodríguez, diseñadora de moda e influencer de 24 años que le ha seguido allá donde el fútbol le ha llamado: Barcelona, Éibar, Getafe, Brighton y Londres.

En Alemania tampoco le ha dejado solo y le ha animado desde la grada en cada partido, acompañada por alguno de sus dos hijos mayores, Mateo y Río, de 4 y 2 años, mientras la más pequeña Bella, de apenas un año, esperaba en Londres.

Una sola voz en las gradas

Un apoyo que resultó fundamental en el partido contra Francia, el pasado martes. Cada que el catalán tenía el balón en sus pies, el estadio se venía abajo con los pitidos de la afición germana que denunciaba lo que pasó en el encuentro en el que Alemania, la selección anfitriona, fue eliminada: un disparo de Jamal Musiala impactó en el brazo del defensa y el árbitro no pitó penalty. "No hay que darle más importancia. Lo importante es que estamos en la final y ya está", decía al final del encuentro.

Contrasta la tensión creada desde las gradas en ese encuentro de semifinales con los cánticos virales con los que la afición española celebra las jugadas de Cucurella y que han copiado a la del Chelsea, su equipo actual: "Cucurella, Cucurella. He eats paella. He drinks Estrella... His hair is fucking massive".

En España ha sido versionada en castellano para la ocasión y su baile se ha viralizado en redes: "Cu-cu-Cucurella, Cu-cu-Cucurella rella. Se come una paella. Se bebe una Estrella. Haaland tiembla, que viene Cucurella". Hasta la mismísima Laura Escanes ha caído rendida a la letra y la coreografía de la canción:

De momento, el jugador no se ha atrevido a bailarlo pero a lo mejor solo es cuestión de esperar que marque un gol en la gran final de Berlín. “Quieren que haga el baile del TikTok, por ejemplo, pero no sé, tengo que pensarlo, primero debo marcar y luego haré lo que me salga”, dijo hace solo unas semanas.