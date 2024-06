Marco Asensio y Sandra Garal se separan tras menos de un año casados

Marco Asensio y Sandra Garal se han divorciado después de menos de un año casados. El futbolista y la modelo se dieron el 'sí, quiero' en julio de 2023 y mantenían una relación desde hace cinco años.

Ha sido el futbolista del PSG el que ha roto su silencio en Instagram para confirmar lo que parecía un secreto a voces: "Siempre he querido mantener mi vida privada al margen de los medios y del público en general. No obstante, y a raíz de las últimas informaciones que se han divulgado referidas a mi vida en pareja, considero que es bueno hablar en primera persona para evitar especulaciones, noticias falsas o medias verdades".

Y ha proseguido: "Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado".

"Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida", ha dicho el ex del Real Madrid para zanjar lo que era un secreto a voces después de que saliese a la luz que la pareja ya no se seguía en Instagram.

Por último, Asensio ha pedido respeto a su intimidad "ya que son momentos para poderlos vivir con la máxima tranquilidad".