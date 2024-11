Margot Robbie ya es madre de su primer hijo junto a Tom Ackerley

Tal y como ha adelantado The Daily Mail citando a fuentes cercanas de la pareja y han recogido multitud de medios -como People y El País-, la actriz australiana Margot Robbie y el productor de cine británico Tom Ackerley ya han dado la bienvenida a su primer hijo.

El parto, según el rotativo británico, no habría sido en los últimos días, habría sucedido hace dos semanas. En cualquier caso, la pareja no ha compartido ninguna información al respecto, como tampoco anunciaron el embarazo.

Las primeras imágenes que confirmaron que la actriz no se dieron hasta el mes de julio de 2023, cuando un grupo de paparazzies fotografió a la pareja mientras estaba veraneando en el italiano lago Como. Después, Robbie y Ackerley fueron vistos en Wimbledon y se terminó de confirmar la noticia.

Margot Robbie en julio de 2024 Karwai Tang vía Getty Images

Esta no es la primera noticia que protagonizan que no cuenta. De hecho, la pareja siempre ha mantenido su romance en privado y no anunció su compromiso antes de casarse en 2016. Lo hicieron, además, en una ceremonia privada.

La pareja se conoció en 2013, mientras ambos trabajan en el rodaje de Suite Française, un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial que tiene a la actriz entre el reparto y a Ackerley como asistente de dirección. Según recoge ¡Hola!, conectaron rápidamente y lo que empezó como una gran amistad terminó tornándose en una historia de amor.