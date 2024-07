María José Suárez demandará a Álvaro Muñoz Escassi, según 'Semana'

Apenas dos semanas después de hacer pública su ruptura, María José Suárez ha anunciado que emprenderá acciones legales contra su exmarido Álvaro Muñoz Escassi. Así lo ha anunciado en exclusiva este miércoles la revista Semana, donde recogen que la modelo sevillana podría demandar al jinete por haber atentado contra su derecho al honor.

Además, detallan que a la Miss España 1996 más allá de los rumores de infidelidad, le habría llegado la información que Muñoz Escassi podría haber grabado sus encuentros íntimos sin su consentimiento y presuntamente los habría enseñado o contado a tercera personas.

Suárez hizo pública su ruptura con el jinete en redes sociales con el mensaje: "Se acabó, con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos".

Sin embargo, entonces no se dieron los detalles de lo que habría motivado la ruptura apenas unos días después de anunciar que se habían casado en alta mar. "No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos", añadió la modelo.

Apenas una semana después de este anuncio, se comenzó a rumorear que había una posible infidelidad por parte de Muñoz Escassi con la actriz Hiba Abouk tras vérseles junto en la Primera Comunión de la hija de El Turronero.

Sin embargo, Muñoz Escassi desmintió esto en Lecturas: "Hiba es amiga mía. Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie". Además, señaló que Suárez y él mantenían una relación abierta, algo que ella desmintió. "Él sabe perfectamente que eso es mentira", detalló la sevillana.