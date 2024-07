María Pombo, de nuevo en el ojo del huracán por un supuesto plagio

María Pombo es mucho más que una influencer. Desde hace años, la conocida creadora de contenido ha invertido parte de lo que ha ganado con las redes sociales en nuevos negocios, entre ellos una de sus marcas de ropa, Name the Brand.

Además de participar en diferentes procesos de la firma, es habitual que Pombo comparta algunas de las novedades en su cuenta de Instagram. Es lo que hizo este miércoles con la nueva cápsula de invitada, probándose varios vestidos y un conjunto de blusa y pantalón a través de stories.

Precisamente por este último conjunto la influencer está de nuevo en el ojo del huracán después de que algunas usuarias de TikTok e Instagram acusaran a la marca de plagiar un diseño de la firma The IQ Collection, de Inés Domecq.

El conjunto de Name the Brand está compuesto por una blusa larga verde con aberturas laterales decoradas con grandes lazos negros y un pantalón a juego, mientras que el de The IQ Collection es en color teja.

Ni la influencer ni la marca se han pronunciado, pero tal y como informa La razón, el conjunto ya no está en la web de Name the Brand y tampoco en el carrusel de Instagram con las imágenes de las prendas de la cápsula de invitada.