Mel Gibson pierde su casa en los incendios de Los Ángeles: "Al menos ya no tengo esos molestos problemas de tuberías"

Los incendios de Los Ángeles siguen extendiéndose. La cifra de fallecidos asciende ya a 10 personas y han ardido ya 10.000 hogares entre ellos los de estrellas de Hollywood como Leonardo Dicaprio, Paris Hilton o Mark Hamill que tenían propiedades en la zona afectada de Pacific Palisades.

Otro de los que ha hecho público que ha perdido su vivienda ha sido Mel Gibson, esta en la zona de Malibú, también afectada por las llamas. El actor ha relevado en una entrevista telefónica con Elizabeth Vargas Reports de NewsNation que ha perdido la casa en la que ha vivido durante 14 o 15 años mientras se encontraba grabando el podcast Joe Rogan Experience de Joe Rogan en Austin (Texas).

"Obviamente, es un poco devastador. Es estremecedor", ha señalado. "Has vivido allí durante mucho tiempo y tienes todas tus cosas. ¿Recuerdas a George Carlin [cómico estadounidense] hablando de tus cosas? Tenía mis cosas allí, y es como si me hubiera liberado de la carga de mis cosas, porque todo está en cenizas", ha añadido.

"Estaba haciendo el podcast de Rogan… Y [me sentí] un poco incómodo mientras hablábamos, porque sabía que mi vecindario estaba en llamas, así que me pregunté si mi casa todavía estaba allí. Cuando llegué a casa, efectivamente, no estaba allí. Volví a casa y me dije a mí mismo: 'bueno, al menos ya no tengo ninguno de esos molestos problemas de tuberías", ha bromeado el actor.

Gibson ha asegurado también que sus hijos y sus gallinas habían sobrevivido a las llamas ya que habían sido evacuados: "La buena noticia es que mi familia y los que amo están todos bien. Todos estamos felices y saludables y fuera de peligro, eso es todo lo que me importa, realmente".

A pesar de lo perdido, Gibson se ha tomado con cierto humor las pérdidas materiales. "Tenía muchas cosas personales allí que no puedo recuperar... Todo tipo de cosas, desde fotografías hasta archivos, cosas personales que tuve a lo largo de los años, y ropa, cosas muy interesantes, ya sabes, pero todo eso se puede reemplazar. Son solo cosas", ha asegurado el actor de Brave Heart.

Gibson no ha dudado en el podcast de Rogan de arrojar ciertas teorías de la conspiración sobre lo que ha producido los incendios y ha difundido el discurso de Donald Trump en contra del gobernador del estado de California, Gavin Newsom.

“Todos los indicadores, los precursores de un colapso, están presentes en nuestra época. No toma mucho tiempo para que una civilización colapse. Todo lo que se necesita para que una civilización se derrumbe y colapse”, aseguró en el podcast de Rogan, conocido por sus numerosas polémicas por dar voz a teorías conspiranoicas y negacionistas durante el covid-19.