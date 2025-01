Millie Bobby Brown vuelve a ser objeto de odio en redes y ella contesta tajante

La conocimos en 2016, cuando apenas tenía 12 años y en solo unos meses se convirtió en una estrella internacional gracias a su papel de Once (Eleven) en la serie de ciencia ficción Strangers Things —que en 2025 estrena la quinta temporada—.

A partir de entonces la vida de Millie Bobby Brown, que solo era una niña, se convirtió en una sucesión de entrevistas, premios, fiestas... pero también en objeto de críticas e insultos, especialmente en redes sociales donde ha sido amenazada, acosada y sexualizada. Por todo este odio tuvo que acudir a terapia y alejarse de las redes sociales.

Ahora sus redes, según aclaró en 2022 en una entrevista a la revista francesa Allure, están en manos de profesionales, pero el odio no la abandonado. Hace solo unos días los ataques volvieron cuando posteó una foto en la que mostraba un bolso de Louis Vuitton —un modelo de la colección Murakami— que recibió cientos de comentarios criticando que parece mayor de lo que es.

"Cómo parecer 65 cuando tienes 16". "Se ve mucho mayor". "¿Pero cuántos años tenía?". "Qué le está pasando en la cara". "Tiene 45 años. Estoy segura". Son algunos de los comentarios que la jovencísima actriz —tiene 20 años— ha recibido.

“Women grow!! not sorry about it :)" —"Las mujeres crecen. No me arrepiento"— ha sido su tajante respuesta a todos aquellos que no han dudado en sumarse a la ola de comentarios malintencionados que ha recibido por su aspecto.