Míster Jägger: "Me gustaría recibir clases de sueños"

Es el hijo del sol, el enemigo del viento y una princesita. Lo es y lo ha sido desde que surgió como Míster Jägger en la época prehistórica de YouTube, cuando Willyrex, El Rubius y pocos perfiles más dominaron la plataforma en España. Su estilo de crear contenido es tan absurdamente bestial, loco y particular que lo han catapultado a ser uno de los miembros del Olimpo de Youtubers.

Pero luego está Alberto. Apareció en Madrid para citarse con El HuffPost, con una camiseta honrando su eterno amor por el videojuego Helldivers y una tranquilidad pasmosa que, habiendo seguido su contenido, uno podría imaginarse difícilmente. Cuando uno ve durante tanto tiempo un personaje a través de la pantalla se lo llega a creer hasta que comprueba en primera persona que no deja de ser eso, un personaje.

Muchos creadores de contenido han sacado su propio libro, pero pocos han sacado un juego de mesa. Jägger empezó esta aventura con Karmaggän y ahora ha lanzado Zumo de Fetos, que se ha convertido en apenas unos días en uno de los juegos más vendidos del año. Básicamente, lo define como "un mentiroso de dos personas", en el que se debe dar órdenes a Wibi, un alienígena, que pueden coincidir (o no) con lo que te salga en las cartas. Una vez finalizado, se descubren todas las acciones y se comprueba si eran mentira. En caso de pisar las uvas, se gana, pero si se pisa un feto, se pierde automáticamente.

Jägger ha atendido a El HuffPost para hacer un repaso de su nueva creación, el mercado de YouTube y Twitch, los populares Game of The Year, con un sorprendente Astro Bot alzándose como el mejor juego del año 2024 y, también, cómo se define a él mismo.

- Hay muchos creadores de contenido que escriben libros, pero apenas he visto que creen un juego de mesa. ¿Es fácil?

No. No sé si es fácil diseñarlo o no, a mí me sale un poco natural, porque me mola mucho todo el tema de aplicar normas y generar situaciones con base a esas normas. Pero luego todo lo que es desarrollarlo y hablar con toda la gente implicada, supervisar todo el proyecto… Eso es complicadillo. Eso es un mundo que a mí me cuesta.

- ¿Cómo te surgió la idea para crear ‘Zumo de Fetos’?

Pues mira, después de hacer Karmaggän, que está muy guapo, pero es como muy complejo y tiene muchas cosas. Dije, joder, me molaría hacer lo contrario. Hacer con el mínimo de normas suscitar las máximas emociones posibles en un pequeño juego. Di con eso, di con esa forma, digamos, con esa fórmula, pero no tenía temática todavía.

- ¿Por qué elegiste ese nombre?

Cuando ya tenía todo hecho, todo el sistema binario de órdenes, dije, ahora toca darle una temática, porque en un principio se llamaba ‘Puente Colgante’, sin más. Pero ni siquiera tenía sentido. Y dije, coño, ya que hay cosas que se activan, que se pisan, por qué no que sean uvas, que quieres zumo, pero puede que haya fetos, algo que no haya que pisar bajo ningún concepto, y que sean los alienígenas los que han venido a por uvas, ya sea simplemente por llevarlos a otro punto ya, por darle sabor cósmico.

- Si el nombre ya llama la atención, habrá gente que no entienda de qué va esto. ¿En qué consiste el juego?

Es como un mentiroso de dos personas, un duelo de mentiras. Los dos jugadores van dándole órdenes al alienígena, pero se lo dan en secreto. Y dicen cuál le han dado, pero puede ser verdad o mentira. Entonces, vamos haciendo este juego de que vamos poniendo órdenes, mintiendo, diciendo la verdad, yo te pillo mentiras, tú me pillas mentiras, o yo te acuso y resulta que es verdad, entonces salgo yo perdiendo. Y así, cuando se nos acaban las órdenes, se le da la vuelta y van haciéndose sola las órdenes que le hemos dado. Tiene este tirachinas, de que vamos preparando órdenes a escondidas y luego se hace solo el juego. Entonces, quien más uves pise, gana, zumito, y si alguien pisa fetos, pierde y acaba la partida.

- ¿Cuántas veces has jugado desde que ya lo presentaste?

- ¿Cuántas veces has jugado desde que ya lo presentaste?

Buff. Mínimo me he echado unas 80 partidas.

- ¿Y eres bueno mintiendo?

Sí, en este juego sí. Luego en la vida real se me da muy mal. Mi máxima racha de victorias en Zumo de Fetos ha sido 19.

- Y en apenas unos días se ha convertido en uno de los juegos más vendidos del año. ¿Qué es lo primero que pensaste?

Que se ha ido de madre. Se ha ido de madre porque mi idea era hacer un juego que funcione, que esté bien, y que se puede ir recomendando y que con el tiempo vaya ganando más notoriedad, digamos. Pero, no, no, de una ha sido un poco bestial.

- Me da mucha curiosidad saber cómo se crea un juego de mesa, porque claro, no es algo sencillo.

Pues mira, se empieza uno solo, o al menos empiezo yo solo con papel y lápiz. Cuando tengo ya algo hecho, un esquema que se puede hacer, me pillo cuatro materiales y lo fabrico con lo que pille y se testea y se testea mil veces en distintos grupos de distintas personas: gente mayor, gente pequeña, mucha gente, poca gente, gente borracha, gente perfectamente sobria. Y se va perfeccionando. Una vez se tiene ya hecho el juego, dices, vale, así se queda. Lo llevas a un ilustrador y le pasas todos los conceptos, todas las ideas. ‘Mira, es un alien que tiene cuatro brazos y esto es así, quiero darle este rollo’, y vas trabajando con el ilustrador poco a poco hasta que tienes todo el material hecho. Después a un diseñador, que lo pasa a archivos, que se los mandas a una máquina, la cual lo va pasando a cartón y va saliendo el juego.

- ¿Y cómo se lanza? Con un libro tienes una editorial que te respalda.

En mi caso es autopublicado, en cierto modo. Yo hice mi propia editorial, pues tiene saque tener una también, y lo vendo por la web, pero también hablamos con tiendas y se lo vendemos a las tiendas para que estén ahí por las estanterías. Entonces un poco una editorial propia, como casi todas las editoriales, siempre son de alguien.

- ¿Cómo es tu día a día?

No tengo muchos días iguales. Por lo general, me despierto y, si no tengo nada que hacer esa mañana, voy al gimnasio, que para mí es algo automático. Al llegar… Es que hay mil cosas, no siempre hago lo mismo. A lo mejor un directillo, a lo mejor grabo algo.

- Es como una agenda que solo tienes en la cabeza.

En mi calendario sí tengo cosas que hay que hacer: eventos, cosas, entrevistas… Pero luego el día de antes sí que me preparo el día siguiente.

- ¿Llevas muchos años funcionando así?

Sí, es el punto de equilibrio, porque es un poco orden, en el sentido de que está todo apuntado en un calendario y, la noche de antes, me planteo el día siguiente. Tiene esta parte de orden, pero también esta parte anárquica de que es distinto cada vez.

- ¿Te pasa lo mismo con los directos de Twitch?

Por lo general, el mismo día pienso lo que voy a hacer, poco antes de hacerlo. A veces tengo apuntadas cosas, un directo haciendo esto, una clase de tal.

- Has dado muchas clases, ¿hay alguna que te falta recibir a ti?

Me gusta mucho recibir clase de sueños. Los sueños me molan mucho y se sabe muy poco porque es muy difícil estudiarlo. Entonces hay mucha magia y la ciencia es un terreno que les pilla muy lejos. Es muy inalcanzable, porque no se puede medir ni cuantificar los lobos que te están persiguiendo. Me mola mucho ese tema.

- Llevas muchos años creando contenido en Internet, en YouTube hace dos años que no publicas un vídeo, ¿ya no estás motivado o qué ha pasado ahí?

Va cambiando un poco. Youtube empezó a dejar tanta lechita, entonces había que buscársela en otra parte. Tweets, están los reels de Instagram, reels de Twitter. Ahora todo el formato vertical funciona muchísimo mejor. Entonces también me mola y voy a aprovechar de otra manera. ¿Que me fliparía hacer vídeos en YouTube y seguir con el tema vídeo? Sí, pero también te digo, he estado, ¿cuántos años? Ocho, nueve años haciendo vídeos a gustísimo.

- Y puede que caiga alguno sobre Zumo de Fetos.

Me molaría, eh. Tengo el traje de alien.

- Eres de la vieja escuela, ¿cómo estás viendo el mercado de Twitch? Viendo los GOTY me saltó publicidad de hasta tres minutos seguidos. ¿La publicidad está acaparando Twitch? La gente ya se cansa.

Me cuesta entender cómo funciona todos los intríngulis económicos y de anuncios, pero supongo que es difícil mantenerlo. Lo natural es que cada vez vaya metiendo más anuncios en general, en todo. Twitch es une engranaje más que gira como el resto.

- Hablando de los GOTY, ¿te gustó que ganara Astro Bot, teniendo un juego rival como Wukong?

Wukong no lo he jugado, es verdad que me parece que a nivel gráfico está muy fino, pero estoy viendo cosas en el Astro Bot que no he visto todavía en un juego y eso mola.

- ¿Puede un DLC ganar el GOTY de Juego del Año? Véase que Elden Ring no se ha quedado muy lejos.

Pienso que tiene más horas que muchísimos otros juegos, entonces ya a partir de ahí sí se puede considerar que es un juego propio. En realidad me da un poco igual, me parece bien que cualquier pieza que esté guapa pueda aspirar a ser el mejor juego. A mí el DLC del Bloodborne me parece casi mejor que el propio Bloodborne, que ya es.

- ¿Qué tres juegos me recomiendas?

El Gorogoa, ese me mola, te lo pasas en tres horitas de puzzles. Voy a recomendar Helldivers, por si no ha quedado claro. El God of War: Ascension no se llevó créditos y está chulo.

- ¿Y tres películas y series?

Vi el otro día Mad God, por fin. Me flipó. Es de stop motion, sin diálogo. El pibe (director) estuvo 30 años haciendo la película. Es un máster en tema efectos y era como su proyecto personal. La sacó hace poco y es increíble. Luego diría La pianista y Tumbbad. De series me flipa Soprano, The Wire y Twin Peakes, para mí son tres pilares que hay en mi vida.

- Muchas veces no nos atrevemos, o simplemente no queremos, ver nuestros puntos positivos. Tú amasas mucha popularidad, ¿qué crees que a la gente le gusta tanto de ti?

Hay un punto ahí de suerte, porque yo tampoco creo que estuviera intentando que se me diera a conocer mucho. Otro a lo mejor de arrojo, de decir, hacer algo y luego ver un poco las consecuencias de lo que se está haciendo, un poco de experimentar en el propio contenido. Sin ir más lejos, lo de Zumo de Fetos, el propio nombre, se tira para adelante con eso y luego se ve que pasa. Quizá también no tomarme todo demasiado en serio, solo unas pocas cosas importantes. Y todo lo demás, aunque parezca importante, no lo es. Y eso es bueno tenerlo en mente.

- ¿Cómo te defines tú como creador de contenido?

¿Como una princesa tragona? Por ejemplo. No lo sé. Más viejas moscas mata el diablo por mosca que por viejo.

- Esta pregunta la dejo siempre para el final. Se hace muy poco desde el corazón. ¿Cómo estás?

Hombre, bien, estoy guay. Acaba de salir el juego, ha sido mucho estrés. Es un estrés creciente, que empieza desde estar recreando hasta el estrés máximo de traerlo allá y llevar todos los juegos. Ahora ha salido, entonces, justo ahora, bien. Hace una semana estaba con el párpado así (temblando) y no estaba tan bien Pero, por lo general, siempre he sido una persona bastante afortunada.