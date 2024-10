Muere el hermano de Paz Padilla

Este domingo 20 de octubre, Paz Padilla ha recibido la triste noticia del fallecimiento repentino de su hermano Luis, otra nueva pérdida para la humorista. Luis, conocido por su cercanía a Paz, aparecía frecuentemente en sus redes sociales. Según confirma la agencia de noticias 'Europa Press', se le está realizando una autopsia, aunque las causas de su muerte aún no se han esclarecido.

En anteriores entrevistas, Paz había mencionado lo importante que es su familia para ella, describiendo a sus hermanos como su "gran tesoro". "Yo tengo siete hermanos y para mí es mi gran tesoro. [...] Daría mi vida por cada uno de ellos. Lo único que les he dicho a todos ahora que mi madre no está es que siempre estemos unidos, que nos apoyemos el uno a otro y no dejar pasar ni un día sin decirnos te quiero" contaba Paz Padilla entre lágrimas en 'Déjate querer'

El programa 'Fiesta' informó sobre esta tragedia, dejando a muchos en shock. Emma García, al igual que otros colaboradores, expresaron sus condolencias a Paz. "Paz, ya sabes que te quiero y que te mando un abrazo inmenso de cariño en estos duros momentos, compañera, te envío un abrazo enorme a ti y a toda tu familia. Descanse en paz", concluyó Emma García.