Muere la 'influencer' Paula Cisneros a los 16 años por un sarcoma

Este martes ha fallecido la influencer Paula Cisneros a los 16 años a causa del sarcoma que padecía. La joven empleaba su perfil en redes sociales, además de para dar visibilidad a su día a día con este tipo de cáncer y hacer lo propio con el síndrome de Down.

La noticia la ha dado a conocer su hermana, Sara Cisneros, a través de sus redes sociales y de las de la propia Paula. "Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación", ha comenzado a escribir.

El mismo post de Instagram, Sara se ha dirigido a su hermana. "Has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo", ha escrito.

Y ha concluido: "Te amamos con todo nuestro corazón mamá, Sara, papá, Audrey y Leea y todxs los que te conocen. Nos vemos en nuestra estrella cada día".

A la noticia han reaccionado diversas personalidades de Internet, como Teresa López Cerdán o La Vecina Rubia, que han comentado la publicación de Sara transmitiendo agradecimiento por la visibilidad que han hecho en todo este tiempo has dos hermanas Cisneros a través de sus sendos perfiles de Instagram.