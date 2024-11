Nawja Nimri lo dice todo sin decir sobre lo que pasó en 'La Revuelta' 

Muchos han calificado directamente de histórico lo que ocurrió este jueves en La Revuelta, el programa de David Broncano en RTVE. El programa tenía cerrada una entrevista con el piloto Jorge Martín, campeón del mundo de Moto GP, pero, como relató el presentador, cuando éste estaba ya en el camerino fue cancelada por las presiones del programa de la competencia, El Hormiguero de Pablo Motos.

"Ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí... No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho, pero tienen sus formas de presionar en estas cosas y no es la primera vez que ocurre", aseguró Broncano. En otras ocasiones han recurrido a invitados de última hora para suplir esas ausencias, pero este jueves dijeron 'basta', decidieron hacer pública la situación y sustituir el bloque de la entrevista por 20 minutos de imágenes de animales, lo que ya se ha bautizado como "la berrea del ciervo" de La Revuelta.

Precisamente a este animal ha recurrido la actriz Nawja Nimri para expresar su opinión de lo ocurrido entre ambos programas. Con un tuit en el que sólo ha puesto ese emoji y que lo dice todo sobre a quién apoya ya supera los 10.000 likes y los mil compartidos.

La actriz de Vis a Vis, La casa de papel o La virgen roja visitó La Revuelta en septiembre para promocionar Respira, de Netflix, y durante la charla aseguró estar vetada por Motos.

"Estás a esto de barrerle", dijo al presentador en referencia a las cifras de audiencia. "Pero tú ahora tendrás que ir allí a hacer promoción", respondió Broncano. "No, no. Ahí no me llevan. Estoy vetada", afirmó ella. A la pregunta de a qué se debía, Nimri contestó: "Supongo que de no haber querido ir la primera vez".