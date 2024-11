Para enmarcar de principio a fin: el mensaje de Gemma Cuervo a los afectados por la DANA

"Es maravillosa", "es un ser de luz", "debería ser eterna"... Las redes sociales se han llenado estos días de alabanzas a la actriz Gemma Cuervo, de 90 años, que a través de un vídeo se ha solidarizado con los afectados por la DANA en Valencia.

"Ante la desgracia que ha ocurrido en Valencia, en nuestra querida Valencia, quiero destacar a nuestros jóvenes que, sin dudarlo, en el minuto uno se trasladaron allí a ayudar a levantar Valencia", comienza su discurso, que se entrelaza con imágenes de los voluntarios en distintos puntos de los municipios afectados. Tampoco se olvida de los mayores, "que nos necesitan".

"El pueblo español se ha unido y juntos se ve perfectamente que somos mejores. Juntos nos ayudamos, juntos amamos, juntos podemos llevar un sacrificio enorme durante un tiempo, haciéndolo menor", afirma la actriz, que en los casi dos minutos que dura el vídeo se va emocionando más y más.

La actriz de Aquí no hay quien viva o Médico de familia, entre muchas otras producciones, cuenta que siempre ha querido mucho a Valencia: "He trabajado muchas veces en vuestros teatros y he sido muy feliz con vosotros. Ahora me acerco para que veáis que no me olvido, aunque sean tiempos realmente difíciles. Precisamente por eso, me acerco más, para estar dándoos calor de amor, amor sublime, amor que os llene de esperanza. Amor que os llene de ganas de vivir con lo que quede, con lo poco que quede, da igual. Ya se pondrá grande todo otra vez".

"Ya será otra vez esa Valencia extraordinaria", apostilla Cuervo.