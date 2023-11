Publican nuevas imágenes de Rosalía y Jeremy Allen White y muchos se acuerdan de sus palabras en 'El Hormiguero'

Los rumores sobre la posible relación de Rosalía y Jeremy Allen White siguen alentándose. Unas nuevas imágenes publicadas por TMZ de la cantante y el actor de The Bear este miércoles han vuelto a poner sobre la mesa el vínculo entre ambos.

Sin embargo, ha habido un detalle de estas nuevas instantáneas que ha llamado la atención sobre la artista. Rosalía aparece fumando un cigarrillo junto al actor en un área de aparcamiento de la zona de West Hollywood.

Este detalle ha hecho que algunos usuarios de Twitter se acuerden de unas declaraciones de la autora de Motomami en El Hormiguero en marzo de 2022, con motivo del lanzamiento de su último LP en las que aseguraba que no fumaba. "Pablo, yo no fumo. Esta voz de colibrí no aguantaría", dijo la cantante ante las risas del presentador y de Trancas y Barrancas.

Los rumores de relación entre Rosalía y el actor empezaron a finales de octubre, cuando el podcast de famosos Deux Moi aseguró que se les había visto ir juntos al cine en Los Angeles. Apenas una semana después, aparecieron las primeras imágenes de ambos juntos de forma informal comprando plantas en el mercado artesanal Farmers Market de la ciudad californiana.

Sin embargo, más allá de las imágenes juntos ninguno ha confirmado la relación. Rosalía no se ha pronunciado sobre su vida personal desde que confirmó su ruptura con Rauw Alejandro en julio asegurando a sus seguidores que no había que montarse "películas", aludiendo a la supuesta infidelidad del puertorriqueño.

De hecho, la ruptura entre ambos volvió a copar titulares en la gala de los Latin Grammy del pasado 16 de noviembre, cuando ella interpretó Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, y él Se fue, de Laura Pausini, lo que se vio como un cruce de indirectas.