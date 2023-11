Rauw Alejandro le devuelve el dardo a Rosalía en los Latin Grammy: "Me quedó solo su veneno"

La imagen del reencuentro de Rosalía y Rauw Alejandro en los Latin Grammy 2023 era de una de las más esperadas y deseadas. Pese a dejar claro, por activa y por pasiva, que nadie los vería juntos en el FIBES de Sevilla, los dos artistas -con permiso de Shakira y Alejandro Sanz- han acaparado todas las miradas en el primer evento en el que coinciden después de su ruptura.

La catalana, encargada de abrir la gala de los Latin Grammy 2023, sorprendió a los espectadores con una aplaudida versión de Se nos rompió el amor, la canción de Manuel Alejandro que Rocío Jurado convirtió en todo un clásico allá por el año 1985. Un homenaje a la música andaluza y de raíces flamencas que ha impregnado la entrega de premios celebra por primera vez en Sevilla. Sin embargo, la elección del tema y el mensaje oculto de Rosalía cambiando parte de la letra, ha enloquecido a los seguidores de la cantante que, en redes sociales, han alabado el atrevimiento de la motomami.

Lo que muchos no esperaban, quizá, era lo que iba a pasar después con la actuación de Rauw Alejandro. El portorriqueño se subía al escenario después de que Laura Pausini recibiese el premio a Persona del Año y lo hizo con una versión de una de las canciones más conocidas de la cantante italiana: Se fue. Así que, después de escuchar el “se nos rompió el amor de tanto usarlo o de no usarlo” de Rosalía, su expareja le devolvía el dardo cantando “dada me queda sin ella» o «me quedó solo su veneno».