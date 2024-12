Quién es Benny Blanco, con quien se va a casar Selena Gomez

La actriz y cantante Selena Gomez se ha prometido con Benny Blanco precisamente un año después de hacer oficial su relación. "Forever begins now" (para siempre empieza ahora), ha escrito la artista junto a un carrusel de fotografías en Instagram. En él, muestra el anillo de pedida, en el que no falta un diamante de estratosféricas dimensiones.

La protagonista de Emilia Perez o Solo asesinatos en el edificio, de 32 años, también ha incluido una instantánea de un picnic, quizá escenario donde se produjo la pedida, y otra fotografía de ambos abrazándose.

Blanco, productor musical, y Gomez se conocen desde hace años, puesto que coprodujo la canción de ella Same Old Love en 2015 y trabajaron juntos en I Can't Get Enough en 2019. En 2023 volvieron a coincidir para Single Soon.

En diciembre de ese año, y también a través de Instagram, la cantante confirmó que estaban saliendo. Lo definió como su "absoluto todo" y defendió que la había tratado mejor que nadie. "Es absolutamente mejor que nadie con quien haya estado", recalcó la ex de Justin Bieber, artista con el que también ha trabajado Blanco.

El productor, de 36 años, también es cantante, DJ y tiene un libro de cocina, Open Wide: A Cookbook for Friends.