Quién es Shaikha Mahra, la princesa de Dubai que ha pedido el divorcio a su marido por Instagram

"Querido marido: como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa". Así de claro, directo y contundente fue el mensaje con el que la princesa de Dubai Shaikha Mahra puso fin este jueves a su matrimonio a través de su perfil de Instagram.

Y aunque la princesa ha bloqueado los comentarios, la publicación tiene más de 137.000 likes y ha dado la vuelta al mundo.

¿Y quién es el marido abandonado vía redes sociales? Se trata del jeque multimillonario Mana Al Maktoum con quien se casó en junio de 2023 —solo tres meses después de graduarse en Relaciones Internacionales en Londres— celebrando una fastuosa boda. El pasado mayo dieron la bienvenida a su primera hija.

Muchos los que se apresuraron a asegurar que con el anuncio de este divorcio cobraba todo el sentido el mensaje que publicó hace solo unas semanas junto a una tierna foto con su hija: "Solo nosotros dos".

Influyente y reconocida

Shaikha Mahra, de 30 años, es una de las 30 hijas de Mohamed bin Rashid Al Maktum, el emir de Dubai —y aseguran que es la favorita—. Su madre es Zoe Grigorako, de nacionalidad griega, que se divorció del emir hace tiempo. La princesa mantiene con ella una relación muy estrecha y es la 'culpable' de su estilo de vida occidental.

Implicada en numerosas causas y proyectos sociales, especialmente los que sitúan a la mujer y los niños en el foco, es una joven muy influyente en su país. Además, se ha convertido en el gran apoyo de los diseñadores de los Emiratos Árabes a los que promociona a través de sus redes luciendo sus prendas.