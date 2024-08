Rebautizan a Jordi Cruz 'el bueno' como 'el espectacular' por su respuesta a quien le aconsejó que se ponga botox

"Ya no es el Jordi Cruz bueno, es el Jordi Cruz espectacular". Con comentarios como este son cientos los usuarios de X (Twitter) que han reaccionado a un vídeo del presentador en el que responde a un comentario de una persona que le sugirió que se haga retoques estéticos.

Este seguidor, admirador suyo desde su etapa en Art Attack, le propuso presentarle a un amigo "que hace inyecciones de ácido hialurónico y botox". "Te deja espectacular. No me entiendas mal. ¡Mayores nos hacemos todos!", agregaba la persona, que recalcaba que si se lo recomendaba es porque lo admira mucho.

"Sé que el mensaje no tiene mala intención, pero hay algo en él que me da cierto miedo", recalca Cruz, de 47 años.

"¿Qué es espectacular? ¿No tener arrugas es espectacular? El problema es cuando la gente define lo que es espectacular y lo que no lo es. ¿Por qué? Porque ahí te metes dentro de un mar de desconfianzas e inseguridades y, si no tienes un poquito de seguridad o no tienes un entorno que te proteja y que te valore tal como eres acabas hundiéndote", expone.

"Basta de demonizar el concepto de hacerse mayor. No pasa absolutamente nada. No me importa aparentar la edad que tengo. No me importa, sólo quiero tener salud", resalta.

En su mensaje, también muestra su apoyo y respeto a quien sí decide recurrir a estas técnicas estéticas: "Pero, por favor, hacedlo en sitios homologados, con buena gente y con seguridad. Con garantías".

Tras agradecer el ofrecimiento, incide en que va a seguir como está: "Y, mientras la salud lo permita, me sentiré espectacular".