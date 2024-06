Recuperan de forma masiva este minuto de Javier Ambrossi sobre el Orgullo LGTBI que más de uno debería ver

El director Javier Ambrossi ha vuelto a ser tendencia en redes sociales tras recuperarse de forma masiva unas palabras suyas de hace tres años en una entrevista en el programa de TVE Versión Española sobre el Orgullo LGTBI.

Durante una charla con la presentadora Cayetana Guillén Cuervo junto a Javier Calvo y Macaría García, el también guionista no dudó en dejar un alegato que sigue vigente en 2024.

"Creo que las personas LGTB, muchas, nacemos desarrollando una personalidad falsa para que no nos vean, para que no nos peguen, para que no nos insulten, para que nos quieran", explicó.

Javier Ambrossi aseguró que el Orgullo "representa lo contrario". "Exponerse, salir, celebrar, el disfrute", reconoció, visiblemente emocionado por lo que estaba contando en el programa de TVE.

"Por eso me duele tanto cuando hay gente que quiere señalar el Orgullo como una fiesta sexualizada o como algo que debería estar fuera de los ojos de los niños", señaló el director.

Ambrossi justificó que "es la fiesta de lo que no éramos invitados a la fiesta" y que "es fundamental que exista". "Nosotros, como personas LGTB, hemos empezado a vivir con 20 o 25 años. Hay gente que no vive", añadió.

"¿Y los 20 años que he vivido antes de ser libre? El primer amor que no he tenido, el amor adolescente, el desarrollo sexual normalizado... ¿Dónde está? ¿Esos 20 años quién me los devuelve?", cuestionó.