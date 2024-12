Richard Gere, sobre la grabación de 'Pretty Woman': "Cuando conocí a Julia Roberts no estaba muy seguro de querer actuar con ella..."

El actor Richard Gere ha desvelado una anécdota sobre la mítica cinta Pretty Woman que protagonizó junto a Julia Roberts. Lo ha hecho durante una entrevista en el programa italiano 'Che tempo che fa sul' del que fue su invitado estrella.

En dicha conversación, el actor se sinceró y explicó que "en Pretty Woman nos divertimos mucho, Julia y yo tuvimos un acuerdo increíble". Se refirió a lo que ocurrió durante el proceso de producción de la película y que recoge en una publicación el medio italiano Il Fatto Quotidiano.

"Julia [Roberts] vino a verme porque quería conocerme", explicó Gere, indicando que "Gary Marshall, el director, dijo que la conociera, pues no estaba realmente seguro de querer actuar con ella". Así fue como Roberts se fue hasta la Gran Manzana a tener una conversación con el que acabaría siendo su compañero de reparto.

45 minutos después...

"De todos modos, ella vino a Nueva York y Gary nos presentó. Ella era una señora encantadora y yo había visto una de sus películas, él nos dejó y después de un rato, 45 minutos, Gary me llama y me dice '¿cómo te va, bien?'", reveló Richard Gere de ese encuentro.

Así, el ganador de un Globo de Oro relató lo que hizo Roberts como gesto para que no tuviese duda alguna: "Hablo con él y veo que ella está garabateando algo en un post it, luego me lo entrega y dice 'por favor, di que sí'". ¿Qué dijo? Obviamente: "Y luego dije que sí".