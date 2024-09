Se desatan los comentarios con lo que dijeron Irene Escolar y David Broncano sobre la vivienda

Las actrices Elisabet Casanovas e Irene Escolar, protagonistas de la serie Abogadas, y el creador de contenido DjMariio fueron los invitados de este lunes en La Revuelta, el programa de David Broncano en RTVE. La charla dejó un comentario viral de Escolar y un fragmento que ha dado aún más que hablar en el que la actriz y Broncano abordaron en un minuto la situación de la vivienda en España.

Fue a raíz de la famosa pregunta de cuánto dinero tenían en el banco. "Yo sigo igual que cuando vine al otro [a La Resistencia]. O sea, sigo sin poder comprarme una casa. Y ya casi, casi, sin poder pagar el alquiler", respondió la intérprete.

"Hombre, claro, es que están los alquileres así... A ver si alguien lo arregla, ¿no?", preguntó retóricamente. "¿Por qué me miras a mí?", le preguntó Broncano. "Como ahora representas...", empezó a bromear la actriz por el cambio del programa a la televisión pública. "No represento a nadie, Irene", zanjó el presentador haciendo reír al público.

Broncano expresó que deseaba que se solucione el asunto de la vivienda, "el mayor problema para nuestra generación que ha habido en décadas". "Cuando estoy con colegas, siempre sale este tema, porque es que nadie puede", añadió Escolar. "Es un delirio y la gente lo está pasando mal. Es una mierda", agregó.

En redes sociales el fragmento se está compartiendo una y otra vez, con comentarios como éstos:

- "El supuesto protegido de Pedro Sánchez denunciando el problema de la vivienda en la supuesta televisión de Pedro Sánchez y en horario de máxima audiencia. A algunos les empieza a flojear el argumentario".

- "No poder formar una familia, no poder tener intimidad, no poder desarrollarte como persona adulta o no poder desarrollar tu vida afectivo sexual porque es imposible acceder a la vivienda, literalmente el tema que monopoliza todas las cañas con mis amigos".

- "Y luego sale España a la cola de las estadisticas de Europa en la tasa de natalidad".

- "Hoy no ha faltado de nada en #LaRevuelta. Hasta hubo tiempo de poner encima de la mesa uno de los problemas más importantes hoy en día: la vivienda!!".

- "Grandes, me encanta que saquen estos temas como que no quiere la cosa, esto no va de izquierdas o derechas".

- "Literalmente es un tema que sale todas y cada una de las veces que quedo con amigos".

- "Diría que es una de las principales causas de desafección de mi generación con la política".

- "Muchas palabras pero el problema no para de crecer".

- "Parecerá una tontería pero que esto lo digan en la tele pública en un horario donde hacen mucha audiencia importa Y MUCHO".