Selena Gomez revela que no puede tener hijos debido a problemas médicos

La actriz y cantante Selena Gomez ha hablado por primera vez de la maternidad. Concretamente, ha hecho público en una entrevista con Vanity Fair, de la que es portada del mes de octubre, que no puede ser madre debido a problemas médicos. "Nunca antes he contado esto, pero desafortunadamente no puedo tener hijos propios. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en riesgo mi vida y la del bebé. Es algo por lo que durante un tiempo he tenido que pasar mi propio duelo", ha revelado Gomez.

Gomez fue diagnosticada de lupus en 2011, una enfermedad que la llevó a sufrir depresión y a tener que someterse a un trasplante de riñón. "No es necesariamente del modo en el que me lo había imaginado. Pensé que pasaría del mismo modo que le pasa a cualquiera. Pero ya estoy en un punto mucho mejor con todo eso", ha admitido en su entrevista.

En ella, ha señalado que está abierta a la posibilidad de ser madre por vientre de alquiler o por adopción, destacando de esta última que su madre es adoptada. "Veo como una bendición que haya gente maravillosa que se preste a hacer subrogación o adopción, y ambas son enormes posibilidades para mí. Me hace estar realmente agradecida por las salidas que hay para la gente que se muere por ser madre. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese camino, porque será un poco distinto. Pero al fin y al cabo, no me importa. Será mío, será mi hijo", ha señalado.

De hecho, destaca que la vida de su madre tras la adopción y la suya no habrían sido la misma. "No sé cómo hubiera sido su vida. Ella y yo estamos muy agradecidas por cómo nos ha ido en la vida", ha recalcado.

Gomez, nominada al Emmy por su papel en Solo asesinatos en el edificio (Disney +) y que estrenará próximamente la cinta Emilia Pérez, mantiene una relación desde el pasado 2023 con el productor Benny Blanco, aunque ha admitido antes de él, a quien conoció haciendo de peluche en uno de sus videoclips, estuvo cinco años soltera solo yendo a algunas citas.

"Y yo me decía: Vale, si este es el rollo, ¿qué es lo más importante para mí? La familia", ha señalado, de ahí la importancia que tiene para ella la maternidad.

Aunque no ha hablado de boda con el productor sí que ha dejado claro que está enamorada "como nunca ha estado". "Siempre nos aseguramos de proteger lo que tenemos, pero no hay reglas. Quiero que él siempre sea él mismo. Yo siempre quiero ser yo misma", ha señalado. De ahí que asegure que bajo ningún concepto se cambiará el nombre y siempre será Selena Gomez, se dé o no el sí quiero.