Shakira rompe su silencio y denuncia un "prejuicio machista" en su guerra con Hacienda

Shakira ha roto su silencio. La cantante colombiana se ha abierto en una carta que ha publicado este miércoles el periódico El Mundo. En la misiva, la artista se ha decidido a abrirse y a contar su punto de vista de la batalla judicial que tuvo con Hacienda, que se remonta al pasado 2023. Entonces, la intérprete de Pies descalzos admitió el fraude fiscal y aceptó los siete millones de multa.

Ese mismo año, Shakira afirma en la ya citada carta que vivió "rodeada de cámaras que esperaban ansiosamente mostrarle al mundo cómo me quebraba". Desde su separación del futbolista Gerard Piqué al también mencionado juicio con Hacienda. En su texto, ha asegurado que "la Agencia Tributaria confundía y manipulaba dos intenciones completamente diferentes". Por un lado, ha señalado, está el "deseo de establecerse en un país" y "otra, muy distinta, el deseo de que prosperara una relación que se desarrollaba en ese país".

A ojos de la cantante, las autoridades pertinentes "cambiaban lo uno por lo otro para convertirme así en residente fiscal desde 2011 y crear unas obligaciones que no existían". Entonces, ha procedido a explicar que en aquel momento ella buscaba que "prosperara" su relación con el entonces futbolista del F.C. Barcelona. "Pero viajar a España me generaba muchísimas complicaciones, porque me forzaba a estar lejos de mis centros de actividad laboral", ha precisado.

"Siempre que regresaba, lo hacía para que prosperara esa relación, no por «vocación de permanencia»", ha destacado, antes de apuntar que se trata de una "estrategia" en la que, según ella "subyace un prejuicio machista". "Si el cantante hubiera sido un hombre estadounidense, se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo", ha apostillado en su misiva, antes de incidir en la idea de que "hay un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene".

Entonces, ha procedido a indicar que, frente a las acusaciones que recibió, "cumplí siempre con mis obligaciones", ha indicado, en referencia a sus cumplimientos fiscales. "Mis finanzas fueron investigadas por instituciones tan poco sospechosas como la Casa Blanca o el IRS y aprobadas por otros países de la Unión Europea, y en todo ese tiempo nunca encontraron ni la menor seña de ilegalidad", ha añadido.

Shakira ha asegurado que llegó a pagar "mucho más de lo que debía". "Cuando realmente correspondió hacerlo me declaré residente fiscal española y si se suman todas las cantidades de lo que pagué voluntariamente y las multas injustificadas, se verá que el Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años", ha proseguido en el escrito, en el que ha indicado que en la década que pasó yendo y viniendo a España "fue una década financieramente perdida, y no porque trabajara poco".

En 2015, ha afirmado en el escrito, se decidió a quedarse a vivir en España "bajo el régimen de impatriada". Entonces, según la artista, "la Agencia Tributaria admitió que durante los 10 años anteriores yo no había sido residente, para luego, inmediatamente después, tratar de cobrarme por aquellos años", ha continuado relatando. Y, a continuación, ha incidido en que durante 2011, pasó en España 73 días, "cuando el mínimo establecido por la ley para ser residente fiscal es de 183 días", ha apostillado.

¿Por qué da su explicación ahora?

La colombiana también ha explicado en su carta por qué se ha decidido a contar su punto de vista. "El primer motivo son mis hijos", ha aseverado. Shakira ha dicho que pretende "dejarles el legado de una mujer que expuso sus razones con calma y en sus propios tiempos". "Necesito que sepan que tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida", ha apostillado.

Pero esta no es la única razón. La otra es contar su versión. Para explicarlo, ha citado el título de las memorias que escribió su amigo y escritor Gabriel García Márquez, Vivir para contarla. "De una manera parecida, yo «la cuento para vivir», para poder recuperar mi vida, para que nadie escriba mi relato por mí. Igual que con mis canciones, canto para volver a vivir tranquila, para pasar página", ha escrito.

Para concluir su texto, ha apuntado que en esta misiva "hay más verdad" sobre ella "que en todo lo que se publicó en 2023". "Puede que a los funcionarios de la Agencia Tributaria que me juzgaron no les haga mucha gracia leerlo pero, francamente, me importa muy poco. No lo escribí para ellos", ha concluido.