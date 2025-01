Silvia Abril, sobre las arrugas y el paso del tiempo: "Me parece un triunfo que hay que celebrar"

Silvia Abril ha atendido a la revista Telva, en una conversación que la publicación ha compartido este domingo. En la misma, la cómica y también actriz ha hablado de algunas de las decisiones más importantes que ha tomado en su vida, cómo es hacer reír a su hija en casa e, incluso, ha hablado sobre el paso del tiempo.

En este sentido, la copresentadora de Las del Grupo ha precisado que tiene "todavía algunas compañeras que necesitan operarse para sentirse más jóvenes y guapas". Sin embargo, afirma que ella intentará "no sucumbir".

Sostiene, tal y como ha reportado Telva, que le "gustan" sus arrugas. "Y el paso del tiempo me parece un triunfo que hay que celebrar", añade.

Durante la conversación también ha hablado de cómo vive el éxito ahora, con 53 años, y de si es distinto que a los 20. "Absolutamente", sostiene. "A los 50 te tomas las cosas de otra manera, todo tiene mucha menos importancia", prosigue su respuesta.

"Tienes claro lo que quieres y lo que no, lo que es importante y lo que no", continúa, antes de concluir que "a los 20 te puedes creer algo, a los 50 yo no me creo nada".

En cualquier caso, considera que cuando empezaba "era más gamberra que imbécil". A su yo de entonces cree que le diría "qué bien te lo pasabas y ¡disfruta!".