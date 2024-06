Simone Biles usa una canción de Taylor Swift para una de sus rutinas y así reacciona la cantante

Multitud de deportistas siguen su camino que aspiran que culmine en París. Y, a ser posible, con medalla de oro. De medallas olímpicas y primeros puestos sabe bien la gimnasta estadounidense Simon Biles. La joven ha participado en las pruebas de este fin de semana para representar a su país en los Juegos Olímpicos de este verano.

Su rutina de suelo ha decidido llevarla a cabo al son de un remix en el que figuran una canción de Taylor Swift y otra de Travis Scott junto a Beyoncé. Esta última es Delresto (echoes). De la extensa discografía de la de Pensilvania, Biles se ha decantado por Ready for it.

Desde el perfil en la red social X que la cadena estadounidense NBC tiene para divulgar información sobre la cada vez más próxima competición olímpica han compartido un clip de Biles durante esta prueba. A ella no ha tardado en reaccionar la cantante de Shake it Off.

"He visto esto muchas veces y todavía no estoy lista", ha comenzado a escribir en un mensaje que ha completado con que a quien sí que encuentra lista es a la atleta.

La joven medallista olímpica hasta en siete ocasiones —de las cuales cuatro son de oro— ha vuelto a liderar las pruebas estas pruebas. Y, a pesar de sus buenos resultados en la competición, no ha dudado en mostrarse disconforme con la ejecución de su ejercicio.

En declaraciones para la NBC, la deportista olímpica ha apuntado que no ha llevado a cabo la rutina como en el entrenamiento. "De ahora en adelante intentaré competir como he entrenado en esa prueba", ha asegurado, "porque sé que soy buena en eso". "Sé que puedo hacerlo mejor, así que en esto voy a trabajar", ha concluido.