Sin Aitana y con Fran Perea como protagonista: así será la boda de Ana Guerra y Víctor Elías

La música fue lo que los unió y por eso será el hilo conductor de su boda. Ana Guerra y Víctor Elías se dan el 'sí quiero' este jueves 31 de octubre en la finca Prado de Moros, en la sierra de Guadarrama (Madrid), ante más de 350 invitados.

Entre esos invitados estarán compañeros de Elías en Los Serrano como Natalia Sánchez, que se espera que acuda con su marido Marc Clotet, o Fran Perea, que tendrá un papel fundamental en el enlace ya que oficiará la ceremonia.

El actor y cantante está muy unido a Elías desde los tiempos de la exitosa serie y ambos han seguido apoyándose en sus respectivas carreras musicales.

Tampoco faltarán algunos compañeros de Ana Guerra en Operación Triunfo como Mireya Bravo, Nerea Rodríguez, Cepeda, Roi Méndez o Ricky Merino. La gran ausencia de la boda será Aitana, que explicó en los premios Vanitatis que no iba a acudir al enlace y que Ana Guerra ya sabía las razones y que estaba todo bien entre ellas.

Otra ausencia, aunque no inesperada, será la de la reina Letizia, que es familia de Víctor Elías. "Hace mucho que no la veo y no sé muy bien qué pasará. Tengo más relación últimamente con su padre y con su hermana", señaló Elías a la revista ¡Hola! hace unos meses, confirmando que le habían enviado la invitación.

La que no se perderá el enlace será Lydia Lozano, que es gran amiga de Ana Guerra desde que ambas participaron en el programa Baila como puedas de Televisión Española.

También ha trascendido que los perros de Guerra y Elías, Dumbo y Jack, tendrán un papel protagonista en la ceremonia, en la que habría cuatro padrinos y cuatro madrinas.

En todas las bodas gran parte de la atención se centra en el vestido de la novia, y en esta ocasión se sabe que Ana Guerra ha confiado en Rosa Clará para la confección del vestido que, tal y como ha adelantado será "una simbiosis perfecta entre algo tradicional con un toque moderno”. La artista ha ido compartiendo en su cuenta de Instagram fotos del proceso creativo pero habrá que esperar hasta que se publiquen las primeras imágenes para saber todos los detalles.