SJK, el discurso de Natalia Sánchez y otros momentazos de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías

Tuvieron una primera boda el día 30 de octubre. Fue algo más íntima, rodeados de sus familiares más próximos. Y, al día siguiente, Ana Guerra y Víctor Elías congregaron a alrededor de 320 invitado en una fiesta que, según Fran Perea —encargado de oficiar la ceremonia—, "podríamos confundir con una gala de los premios Cadena Dial".

Así lo ha recogido la revista ¡Hola!, que ha compartido, en exclusiva, los detalles de esta celebración en la que estuvieron presentes gran parte del elenco de Los Serrano, personas del mundo de la música, como Angy, Sofía Cristo, los extriunfitos Ricky Merino, Cepeda y Alfred, entre otros y multitud de celebrities, como Rossy de Palma.

Tal y como narra la publicación "nada respondió a las reglas de una boda al uso". Cuando la novia se dirigió al altar, Elías la aguardaba sentado al piano tocando Acto II: Una familia, papá y mamá, que es el tema favorito de Ana del último proyecto de Víctor. Ya, una vez empezada la ceremonia, no faltaron los chistes de Perea, la novia cantó sus votos e intervinieron algunas de las personas más importantes para la pareja.

Una de ellas fue Natalia Sánchez, amiga de Elías desde que ambos coincidieron en Los Serrano, donde protagonizaron a una de las parejas más icónicas de la historia de la televisión española: Guille y Teté. Habló de sus respectivas infancias, de su "noviazgo de amor adolescente que duró seis años" y de su impresión al conocer a Ana Guerra.

"No me sorprendieron los halagos y las palabras que tenías hacia ella. Lo que más me sorprendió fue ver cómo te hacía sentir. Te hacía sentir en casa", expresó la actriz, en un discurso que ha recogido ¡Hola!.

Una vez culminada la ceremonia y pasado el banquete fue el turno de la fiesta. El bolero Contigo aprendí, cantado por el padre de Elías, fue la canción que escogieron para abrir el baile.

A este le siguieron temas de lo más importante en las trayectorias de ambos artistas, como A toda mecha, de los Santa Justa Klan, o Lo malo, el primer gran hit de Guerra, junto a Aitana tras su paso por OT. También se escuchó Uno más uno son siete, al que se unió Fran Perea. Todo ello en una fiesta que terminó por superar las expectativas de los novios.