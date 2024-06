'Sufre mamón' o la canción por la que Christine Cambeiro fue a un concierto de David Summers y ahora se van a casar

Este miércoles la revista ¡Hola! ha adelantado en exclusiva que el vocalista de Hombres G, David Summers, se va a casar con su actual pareja, Christine Cambeiro. Llevan juntos desde 2017, pero han decidido dar un paso más en su relación ahora.

Han revelado algunos detalles de la ceremonia, como que será estilo Old Hollywood, pero no demasiados. En la entrevista que han concedido a la ya citada publicación han desvelado cómo se conocieron. Fue en Nueva York y con Sufre mamón de fondo.

Cambeiro es neoyorquina y, aunque veraneaba en España, "no conocía mucho la música española", ha reconocido. Sin embargo, una amiga suya, fan de Hombres G, le propuso ir a un concierto de la formación madrileña en la ciudad norteamericana. "Me dijo: 'Christine, sabes quiénes son. ¡Los que cantan Sufre mamón!'. Y yo esa canción me la sabía", ha seguido narrando.

Una vez ya en el concierto, descubrió que conocía más temas. Para Summers, se trata de "una historia de amor...bonita", ha admitido a la revista. "Normalmente, conoces a la chica más guapa de tu barrio y es con la que comienzas una relación", ha sentenciado. "Pero esta ha sido una relación que ha nacido gracias a la música, a la que le debo todo", ha proseguido contando.

Después de conocerse aquel día, empezaron una relación de amistad en la que cada uno vivía en una parte del mundo: ella, en Nueva York y él, en Madrid. Finalmente, aunque ella se vino a vivir a España, volvieron a coincidir en Estados Unidos.

"Ya estábamos los dos separados y ahí 'casi' empezó nuestro punto de partida", ha contado David. "Hacía tiempo que no nos habíamos visto, ni hablado, ni nada. Y dio la coincidencia… Dio la casualidad de que los Hombres G tocaban y…", ha añadido ella.

Y ahora se van a casar en un enlace que celebrarán en su casa de Madrid en el próximo mes de julio. Por ahora, han compartido que el cantante tocará durante la celebración, pero han preferido guardarse otros detalles para después de la fiesta.